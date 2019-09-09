«Самый опасный после Головкина». Зарубежный журналист высказался о бое «Канело» с Ковалевым

По инсайдерской информации, поединок Ковалев — «Канело» состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (США), где мексиканец попытается покорить четвертую, полутяжелую весовую категорию. Накануне в СМИ появилась информация о том, что официальное объявление состоится на следующей неделе.
«Это будет прекрасный бой. Пусть Ковалев не тот, который выходил драться с Уордом, и прошел свой пик, но он представляет серьезную угрозу “Канело”. Это самый опасный оппонент после Головкина. Я думаю, что его джебы доставят большие проблемы. И все же: последний бой с Ярдом сильно измотал Ковалева, он будет ослаблен — это идеальный момент для “Канело”. Учитывая его выносливость, технику и скорость, шансы Ковалева не кажутся высокими. Я думаю, что “Канело” победит, но это будет близкий бой», — отметил МакКаферри.
Напомним, Ковалев, выступающий в полутяжелом весе, 24 августа нокаутировал Энтони Ярда в 11-м раунде. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 34-й в 38 поединках. После этого он заявил о готовности встретиться с Альваресом.
Отметим, что Альварес встречался с Головкиным дважды: в сентябре 2017 года их поединок завершился вничью, а ровно через год мексиканец победил решением судей.