«Самый опасный после Головкина». Зарубежный журналист высказался о бое «Канело» с Ковалевым

«Это будет прекрасный бой. Пусть Ковалев не тот, который выходил драться с Уордом, и прошел свой пик, но он представляет серьезную угрозу “Канело”. Это самый опасный оппонент после Головкина. Я думаю, что его джебы доставят большие проблемы. И все же: последний бой с Ярдом сильно измотал Ковалева, он будет ослаблен — это идеальный момент для “Канело”. Учитывая его выносливость, технику и скорость, шансы Ковалева не кажутся высокими. Я думаю, что “Канело” победит, но это будет близкий бой», — отметил МакКаферри.