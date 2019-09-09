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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Самый опасный после Головкина». Зарубежный журналист высказался о бое «Канело» с Ковалевым

Бой с россиянином Сергеем Ковалевым станет самым серьезным испытанием для мексиканца Сауля «Канело» Альвареса после поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным — такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. В ходе беседы он назвал главные козыри соперников.

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По инсайдерской информации, поединок Ковалев — «Канело» состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (США), где мексиканец попытается покорить четвертую, полутяжелую весовую категорию. Накануне в СМИ появилась информация о том, что официальное объявление состоится на следующей неделе.

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«Это будет прекрасный бой. Пусть Ковалев не тот, который выходил драться с Уордом, и прошел свой пик, но он представляет серьезную угрозу “Канело”. Это самый опасный оппонент после Головкина. Я думаю, что его джебы доставят большие проблемы. И все же: последний бой с Ярдом сильно измотал Ковалева, он будет ослаблен — это идеальный момент для “Канело”. Учитывая его выносливость, технику и скорость, шансы Ковалева не кажутся высокими. Я думаю, что “Канело” победит, но это будет близкий бой», — отметил МакКаферри.

Напомним, Ковалев, выступающий в полутяжелом весе, 24 августа нокаутировал Энтони Ярда в 11-м раунде. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 34-й в 38 поединках. После этого он заявил о готовности встретиться с Альваресом.

Отметим, что Альварес встречался с Головкиным дважды: в сентябре 2017 года их поединок завершился вничью, а ровно через год мексиканец победил решением судей.

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