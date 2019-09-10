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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Деревянченко станет непростым испытанием для Головкина». Эксперт назвал исход будущего поединка

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов назвал исход будущего титульного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также высказался по поводу главного «оружия» Сергея в бою против GGG.

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«У Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко может и даже должен получиться очень хороший поединок. Будет интересно посмотреть на совместные наработки Геннадия с Джонатаном Бэнксом против действительно серьезного соперника, а также на бокс в исполнении Сергея против высококлассного оппонента, заточенного на атаку. Все-таки украинец лучше себя чувствует, когда соперник наступает на него, чем когда вынуждает идти за собой, как Дэниэл Джейкобс и Джек Кулькай, с которыми Деревянченко дрался до этого. Я не верю, что возраст Головкина сыграет против него, ведь завидная функциональная готовность всегда была отличительной чертой GGG, и вряд ли что-то поменяется в худшую сторону после его ухода от Абеля Санчеса. Геннадий прекрасно знает, как привести себя в топ-форму, и в этом плане не станет искать добра от добра, а пройдет многократно проверенным путем. В свою очередь, плюсом для Деревянченко должен стать полноценный тренировочный лагерь под руководством главного тренера Андре Розье, чего он был лишен перед боем с Джейкобсом. Вообще, от исхода тренерского противостояния Розье-Бэнкс, подбора лучшей стратегии и тактики, тоже может зависеть очень многое. Здесь преимущество, по крайней мере до боя, как мне кажется, на стороне украинца. Розье давно и хорошо себя зарекомендовал, а Бэнкс на данный момент — темная лошадка. Я думаю, Деревянченко станет непростым испытанием для Головкина. Гораздо более сложным, чем многие могут себе представить. Но превосходство в опыте и, скорее всего, физике сыграют в пользу GGG, который возьмет бой по очкам и вернется в чемпионскую обойму среднего веса», — сказал Горюнов.

Напомним, на кону боя Головкин — Деревянченко будет стоять пояс IBF в среднем весе. Боксеры встретятся 5 октября на арене Madison Square Garden.

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