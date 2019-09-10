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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер выиграл бой с нокдауном на чемпионате мира

Он стартовал первым из сборной.
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Казахстанец Бекзат Нурдаулетов стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

В отборочном раунде весовой категории до 81 килограмма Нурдаулетов встречался с Хонгом Инги из Южной Кореи. Казахстанец в третьем раунде отправлял соперника в нокдаун и выиграл единогласным решением судей.

В следующем бою Нурдаулетов 15 сентября встретится с Корбаем Баррерой из Венесуэлы.

21-летний Нурдаулетов стартовал на ЧМ-2019 первым из сборной Казахстана. Пока главное достижение в карьере боксера из Актау — «бронза» молодежного ЧМ-2016.

Прямая трансляция второго дня ЧМ-2019 по боксу.

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