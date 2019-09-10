Казахстанский боксер выиграл бой с нокдауном на чемпионате мира

Казахстанец Бекзат Нурдаулетов стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

В отборочном раунде весовой категории до 81 килограмма Нурдаулетов встречался с Хонгом Инги из Южной Кореи. Казахстанец в третьем раунде отправлял соперника в нокдаун и выиграл единогласным решением судей.

В следующем бою Нурдаулетов 15 сентября встретится с Корбаем Баррерой из Венесуэлы.

21-летний Нурдаулетов стартовал на ЧМ-2019 первым из сборной Казахстана. Пока главное достижение в карьере боксера из Актау — «бронза» молодежного ЧМ-2016.