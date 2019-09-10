Два белорусских боксера стали бронзовыми призерами молодежного ЧЕ в Софии

Выступая в весовой категории 49 кг, белорус Кирилл Леваньков уступил в поединке за выход в финал россиянину Дмитрию Наимову — 0:5 — и стал бронзовым призером молодежного континентального форума. Также на третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Дмитрий Бальков (60 кг), уступив россиянину Усману Магомадову — 0:5.