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15:23 (мск), источник: БЕЛТА

Два белорусских боксера стали бронзовыми призерами молодежного ЧЕ в Софии

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата Европы по боксу, который проходит 4—10 сентября в Софии (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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Выступая в весовой категории 49 кг, белорус Кирилл Леваньков уступил в поединке за выход в финал россиянину Дмитрию Наимову — 0:5 — и стал бронзовым призером молодежного континентального форума. Также на третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Дмитрий Бальков (60 кг), уступив россиянину Усману Магомадову — 0:5.

Участие в турнире принимают 339 спортсменов из 37 стран.

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