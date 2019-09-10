«Возможно, это была ошибка DAZN». Промоутер Головкина — о трилогии с «Канело» и новой стратегии

По мнению Хирна, Головкину не стоит зацикливаться на третьем бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Он считает, что у казахстанца есть варианты в среднем и втором среднем весах.
«Меня тоже интересует противостояние между Ковалевым и Альваресом. Но я сказал Головкину: “Не стоит ждать “Канело”. Нам нужно запланировать свои ходы. Он дерется с теми, с кем хочет драться. Предлагаю не ждать его, а разработать свою стратегию, свой план”. Прежде всего Головкину предстоит вновь стать чемпионом мира. Если Альварес захочет, то третий бой с Головкиным состоится на Синко де Майо (5 мая 2020 года). А если же нет, тогда можно сделать бой с чемпионом WBO Деметриусом Андраде», — заявил Хирн.
В следующем бою Головкин 5 октября в Нью-Йорке встретится с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) — боксеры разыграют вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе.
«Для меня честь сотрудничать с Головкиным. Всегда был его преданным болельщиком. Бой с Деревянченко очень непростой. Но на кону шанс стать двукратным чемпионом мира. У них обоих яркие стили, которые здорово сочетаются. Именно такие бои мы и собираемся предложить Геннадию», — отметил Хирн.
Промоутер не исключает, что стриминговый сервис DAZN совершил ошибку, требуя от Альвареса боя с Головкиным в 2019 году.
«У нас много вариантов для него во втором среднем весе. Это и чемпион WBA (Super) Каллум Смит, и чемпион WBO Билли Джо Сондерс. А в среднем весе есть Андраде — один из самых избегаемых бойцов в мире. У нас есть еще и Дэниэл Джейкобс. Альварес? Увы, он пока что не наш боец. Я предложил все это Головкину. Насколько я понял, он со мной солидарен. Думаю, он устал ждать Альвареса. Он хотел драться с ним в сентябре, но “Канело” сказал: “Нет, не хочу и не буду!”. Что поделаешь? Он — босс в дивизионе. Он будет драться с тем, с кем захочет. Мы надеемся на болельщиков, — не скрывает Хирн. — Если Головкин в бою с Деревянченко покажет себя во всей красе, если возьмет титул, то болельщики и сами потребуют от Альвареса третьего боя с Геннадием. DAZN сделали все что могли. Но нельзя заставить Альвареса драться с тем, с кем он драться не хочет. Я бы в любом случае не стал его за это критиковать. Он ведь проводит бои не абы с кем. Джейкобс и Ковалев — это очень круто. Считаю, “Канело” заслуживает признание и уважение. Возможно, DAZN неправильно подошли к Альваресу. Сказали ему: “Ты должен драться с Головкиным”. А он им ответил: “Я дерусь с тем, с кем захочу”. У меня в команде трио бойцов, с которыми никто не хочет драться. Это Сондерс, Андраде и Смит. Они все могут быть отличными вариантами для Головкина. А, возможно, мы сделаем все иначе — сведем их сперва в очных противостояниях. Может быть даже сделаем что-то наподобие турнира».
Ранее Головкин говорил, что хотел встретиться с Альваресом в этом сентябре. Мексиканец же предпочел отказаться от трилогии с казахстанцем и в итоге решил вообще не выступать в уик-энд Дня независимости своей страны.
Напомним, о партнерстве между GGG Promotions Головкина и Matchroom Boxing Хирна было объявлено 22 августа. Компании намерены совместно продвигать будущие вечера бокса Головкина, а их первым совместным шоу станет поединок казахстанца с Деревянченко, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.