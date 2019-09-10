«Возможно, это была ошибка DAZN». Промоутер Головкина — о трилогии с «Канело» и новой стратегии

«У нас много вариантов для него во втором среднем весе. Это и чемпион WBA (Super) Каллум Смит, и чемпион WBO Билли Джо Сондерс. А в среднем весе есть Андраде — один из самых избегаемых бойцов в мире. У нас есть еще и Дэниэл Джейкобс. Альварес? Увы, он пока что не наш боец. Я предложил все это Головкину. Насколько я понял, он со мной солидарен. Думаю, он устал ждать Альвареса. Он хотел драться с ним в сентябре, но “Канело” сказал: “Нет, не хочу и не буду!”. Что поделаешь? Он — босс в дивизионе. Он будет драться с тем, с кем захочет. Мы надеемся на болельщиков, — не скрывает Хирн. — Если Головкин в бою с Деревянченко покажет себя во всей красе, если возьмет титул, то болельщики и сами потребуют от Альвареса третьего боя с Геннадием. DAZN сделали все что могли. Но нельзя заставить Альвареса драться с тем, с кем он драться не хочет. Я бы в любом случае не стал его за это критиковать. Он ведь проводит бои не абы с кем. Джейкобс и Ковалев — это очень круто. Считаю, “Канело” заслуживает признание и уважение. Возможно, DAZN неправильно подошли к Альваресу. Сказали ему: “Ты должен драться с Головкиным”. А он им ответил: “Я дерусь с тем, с кем захочу”. У меня в команде трио бойцов, с которыми никто не хочет драться. Это Сондерс, Андраде и Смит. Они все могут быть отличными вариантами для Головкина. А, возможно, мы сделаем все иначе — сведем их сперва в очных противостояниях. Может быть даже сделаем что-то наподобие турнира».