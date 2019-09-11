«В России тяжело жить, все оскалились». Чемпион мира Ковалев — о ситуации в стране

«Людям в России тяжело жить. Не видно что ли? У меня есть с чем сравнить. Не знаю, как еще это расшифровать. И так все понятно. Ситуация в стране для людей экономически неблагоприятна. Я знаю, какую пенсию получает моя мама. И сколько она платит за коммунальную квартиру. Несоизмеримые деньги. Продукты дорогие для пенсионеров. Как это изменить? Должны что-то делать те, у кого есть рычаги и силы.

Не знаю, за счет чего можно поднять все. Просто надо всем дружнее быть. Раньше как было? Один за всех, и все за одного. Сейчас все оскалились друг на друга. Нет единства какого-то, каждый за себя. Руку помощи мало кто кому протянет. Это социальный кризис. Вообще, на такое даже погода влияет. Вот хорошая погода в Москве сейчас — настроение улучшается. Когда он плохая, а ты еще и проблемами озабочен, то из них совсем становится тяжело вылезти. Сейчас классная погода, люди многие улыбаются. Даже погода может немного поправить положение. А если еще и в голове погода хорошая… Надо быть дружнее. Я езжу по миру, вижу, как люди друг к другу относятся. Мало негатива. Хотелось бы, чтобы и у нас так было, — передает слова Ковалева корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.