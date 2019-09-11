«В России тяжело жить, все оскалились». Чемпион мира Ковалев — о ситуации в стране
Российский боксер Сергей Ковалев рассказал, почему считает, что жизнь в России сейчас далека от идеальной.
Российский боксер Сергей Ковалев рассказал, почему считает, что жизнь в России сейчас далека от идеальной.
«Людям в России тяжело жить. Не видно что ли? У меня есть с чем сравнить. Не знаю, как еще это расшифровать. И так все понятно. Ситуация в стране для людей экономически неблагоприятна. Я знаю, какую пенсию получает моя мама. И сколько она платит за коммунальную квартиру. Несоизмеримые деньги. Продукты дорогие для пенсионеров. Как это изменить? Должны
Не знаю, за счет чего можно поднять все. Просто надо всем дружнее быть. Раньше как было? Один за всех, и все за одного. Сейчас все оскалились друг на друга. Нет единства