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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Еще один боксер из Казахстана выступит 5 октября в США

5 октября казахстанская звезда бокса Геннадий Головкин будет биться за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко, сообщает корреспондент Vesti.kz. Этот вечер бокса состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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Параллельно в Мичигане в Dort Federal Event Center состоится вечер бокса, где в главном бою выступит непобежденная абсолютная чемпионка мира в среднем весе американка Кларесса Шилдс (9 -0, 2 КО). Ее соперницей будет хорватская боксерша Ивана Хабазин (20−3, 7 КО). На кону этого поединка будут стоять вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

Также в рамках этого вечера выступит казахстанский супертяжеловес Изим Избаки (2−0, 1 КО). Его соперником по шестираундовому бою будет американец Трой Албринг (0−2, 2 КО).

Напомним, 23 августа Избаки выиграл единогласным решением четырехраундовый поединок против американца Армонте Саммерса (1−2). В профи же 24-летний казахстанец дебютировал в ноябре 2018 года с досрочной победы в эстонском Таллине.

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