Еще один боксер из Казахстана выступит 5 октября в США

Параллельно в Мичигане в Dort Federal Event Center состоится вечер бокса, где в главном бою выступит непобежденная абсолютная чемпионка мира в среднем весе американка Кларесса Шилдс (9 -0, 2 КО). Ее соперницей будет хорватская боксерша Ивана Хабазин (20−3, 7 КО). На кону этого поединка будут стоять вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе.