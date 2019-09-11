Еще один боксер из Казахстана выступит 5 октября в США

Параллельно в Мичигане в Dort Federal Event Center состоится вечер бокса, где в главном бою выступит непобежденная абсолютная чемпионка мира в среднем весе американка Кларесса Шилдс (9 -0, 2 КО). Ее соперницей будет хорватская боксерша Ивана Хабазин (20−3, 7 КО). На кону этого поединка будут стоять вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе.
Также в рамках этого вечера выступит казахстанский супертяжеловес Изим Избаки (2−0, 1 КО). Его соперником по шестираундовому бою будет американец Трой Албринг (0−2, 2 КО).
Напомним, 23 августа Избаки выиграл единогласным решением четырехраундовый поединок против американца Армонте Саммерса (1−2). В профи же 24-летний казахстанец дебютировал в ноябре 2018 года с досрочной победы в эстонском Таллине.