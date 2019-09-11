Белорус Даугалявец стартовал с победы на чемпионате мира по боксу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Белорусский боксер Михаил Даугалявец выиграл поединок первого раунда чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Белорусский боксер Михаил Даугалявец выиграл поединок первого раунда чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.
Даугалявец (весовая категория до 81 кг) победил эстонца Стивена Ааса.
Также в следующую стадию прошли: Эркин Адылбек уулу (Киргизия), Бекзад Нурдаулетов (Казахстан), Шаббос Нигматуллаев (Таджикистан) и Дилшодбек Рузметов (Узбекистан). Уступили на данной стадии в этом весе Артуш Ованнисян (Армения) и литовец Паулюс Зуевас.
В весовой категории до 91 кг в следующий круг вышли грузин Николоз Бегадзе и литовец Тадас Тамашаускас.