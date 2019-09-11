Белорус Даугалявец стартовал с победы на чемпионате мира по боксу

Также в следующую стадию прошли: Эркин Адылбек уулу (Киргизия), Бекзад Нурдаулетов (Казахстан), Шаббос Нигматуллаев (Таджикистан) и Дилшодбек Рузметов (Узбекистан). Уступили на данной стадии в этом весе Артуш Ованнисян (Армения) и литовец Паулюс Зуевас.