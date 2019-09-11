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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорус Даугалявец стартовал с победы на чемпионате мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Белорусский боксер Михаил Даугалявец выиграл поединок первого раунда чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Даугалявец (весовая категория до 81 кг) победил эстонца Стивена Ааса.

Также в следующую стадию прошли: Эркин Адылбек уулу (Киргизия), Бекзад Нурдаулетов (Казахстан), Шаббос Нигматуллаев (Таджикистан) и Дилшодбек Рузметов (Узбекистан). Уступили на данной стадии в этом весе Артуш Ованнисян (Армения) и литовец Паулюс Зуевас.

В весовой категории до 91 кг в следующий круг вышли грузин Николоз Бегадзе и литовец Тадас Тамашаускас.

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