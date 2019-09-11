Американский журналист объяснил решение «Канело» встретиться с Ковалевым

Бой в лимите полутяжелого веса может состояться 2 ноября в Лас-Вегасе (США). В СМИ появилась информация о том, что официальное объявление состоится на следующей неделе.

«Я думаю, что время Ковалева прошло, и Энтони Ярд доказал это. “Канело” знает это, и поэтому нацелился на него. Он мог бы выбрать Бивола или Гводзика, которые в расцвете сил. Однако выбор пал на Ковалева, который прошел лучшие годы. Конечно, Сергей по-прежнему силен, но недостаточно для конкурентного боя с “Канело”. Я прогнозирую победу мексиканца по очкам. Возможно 8:4 или с большим разрывом», — отметил Джей.