Американский журналист объяснил решение «Канело» встретиться с Ковалевым

Бой в лимите полутяжелого веса может состояться 2 ноября в Лас-Вегасе (США). В СМИ появилась информация о том, что официальное объявление состоится на следующей неделе.
«Я думаю, что время Ковалева прошло, и Энтони Ярд доказал это. “Канело” знает это, и поэтому нацелился на него. Он мог бы выбрать Бивола или Гводзика, которые в расцвете сил. Однако выбор пал на Ковалева, который прошел лучшие годы. Конечно, Сергей по-прежнему силен, но недостаточно для конкурентного боя с “Канело”. Я прогнозирую победу мексиканца по очкам. Возможно 8:4 или с большим разрывом», — отметил Джей.
Напомним, Ковалев, выступающий в полутяжелом весе, 24 августа нокаутировал Энтони Ярда в 11-м раунде. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 34-й в 38 поединках. После этого он заявил о готовности встретиться с Альваресом.