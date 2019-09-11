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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» перед возвращением на ринг вспомнил про бой с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес (51−1−2, 35 КО) вспомнил о своем реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), который состоялся в сентябре прошлого года, передают Vesti.kz.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В своем аккаунте в твиттере «Канело» опубликовал фото, на котором он покидает ринг после второго поединка с GGG в специальном поясе от WBC, созданном к этой встрече.

«Прошел почти год», — подписал Альварес фотографию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, этот поединок в сентябре 2018 года обернулся скандальной победой мексиканца решением большинства судей, потеряв свои пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO. По словам Головкина, он хотел провести третий бой с Альваресом 14 сентября этого года. Но тот отказался от трилогии с казахстанцем и в итоге решил вообще не выступать в уик-энд Дня независимости своей страны.

Ожидается, что «Канело» вернется на ринг 2 ноября в поединке против россиянина Сергея Ковалева. Головкин же следующий бой проведет 5 октября с украинцем Сергеем Деревянченко. Их поединок станет главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а на его кону будет вакантный титул IBF в среднем весе, который в августе отобрали у «Канело».

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