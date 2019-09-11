«Канело» перед возвращением на ринг вспомнил про бой с Головкиным

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В своем аккаунте в твиттере «Канело» опубликовал фото, на котором он покидает ринг после второго поединка с GGG в специальном поясе от WBC, созданном к этой встрече.

«Прошел почти год», — подписал Альварес фотографию.

Напомним, этот поединок в сентябре 2018 года обернулся скандальной победой мексиканца решением большинства судей, потеряв свои пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO. По словам Головкина, он хотел провести третий бой с Альваресом 14 сентября этого года. Но тот отказался от трилогии с казахстанцем и в итоге решил вообще не выступать в уик-энд Дня независимости своей страны.