Промоутер «Канело» назвал условие для третьего боя с Головкиным

Источник: AP 2019

Трилогия могла случиться уже в этом году, однако Альварес отказался сначала от нее, а затем и вовсе решил не выступать в сентябре.

«Головкину придется снова заслужить свое право на бой против “Канело”. У Сауля сейчас и так много вариантов, и GGG должен подняться по необходимым ступенькам. Я твердо уверен, что если он это сделает, то третий бой “Канело” — GGG обязательно случится», — цитирует Де Ла Хойю Sports.ru со ссылкой на Boxingscene.com.

Отметим, что до отказа от трилогии Альварес и Де Ла Хойя требовали от Головкина стать чемпионом мира, если он хочет третьего боя.