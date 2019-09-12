Промоутер «Канело» назвал условие для третьего боя с Головкиным

Трилогия могла случиться уже в этом году, однако Альварес отказался сначала от нее, а затем и вовсе решил не выступать в сентябре.
«Головкину придется снова заслужить свое право на бой против “Канело”. У Сауля сейчас и так много вариантов, и GGG должен подняться по необходимым ступенькам. Я твердо уверен, что если он это сделает, то третий бой “Канело” — GGG обязательно случится», — цитирует Де Ла Хойю Sports.ru со ссылкой на Boxingscene.com.
Отметим, что до отказа от трилогии Альварес и Де Ла Хойя требовали от Головкина стать чемпионом мира, если он хочет третьего боя.
Ранее сотрудничающий с Головкиным промоутер Эдди Хирн заявил, что для GGG есть другие варианты, кроме Альвареса. Сам же казахстанец не захотел говорить о бое с мексиканцем до своего следующего поединка, в котором он 5 октября вместе с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) разыграет вакантный титул IBF.