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20:56 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» назвал условие для третьего боя с Головкиным

Промоутер чемпиона WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) Оскар Де Ла Хойя назвал условие для организации третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

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Источник: AP 2019

Трилогия могла случиться уже в этом году, однако Альварес отказался сначала от нее, а затем и вовсе решил не выступать в сентябре.

«Головкину придется снова заслужить свое право на бой против “Канело”. У Сауля сейчас и так много вариантов, и GGG должен подняться по необходимым ступенькам. Я твердо уверен, что если он это сделает, то третий бой “Канело” — GGG обязательно случится», — цитирует Де Ла Хойю Sports.ru со ссылкой на Boxingscene.com.

Отметим, что до отказа от трилогии Альварес и Де Ла Хойя требовали от Головкина стать чемпионом мира, если он хочет третьего боя.

Ранее сотрудничающий с Головкиным промоутер Эдди Хирн заявил, что для GGG есть другие варианты, кроме Альвареса. Сам же казахстанец не захотел говорить о бое с мексиканцем до своего следующего поединка, в котором он 5 октября вместе с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) разыграет вакантный титул IBF.

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