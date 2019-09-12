Данияр Елеусинов оказался тяжелее непобежденного американца перед боем в Нью-Йорке

Результат Елеусинова составил 147,4 фунта, а Хикса — 147. Казахстанец оказался на 181 грамм тяжелее — 66,859 килограмма против 66,678. Лимит полусреднего веса составляет 147 фунтов, но в нетитульных боях допускается небольшой перевес.

Бой Елеусинов — Хикс пройдет по правилам десяти раундов и станет частью андеркарта вечера бокса в малом зале Hulu Theatre арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. В главном же событии этого шоу американец Девин Хэйни (22−0, 14 KO) и россиянин Заур Абдуллаев (11−0, 7 KO) разыграют вакантный титул «временного» чемпиона WBC в легком весе.