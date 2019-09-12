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12 сентября, источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов оказался тяжелее непобежденного американца перед боем в Нью-Йорке

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 KO) и непобежденный американец Решард Хикс (12−0−1, 6 KO) прошли взвешивание перед боем в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

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Результат Елеусинова составил 147,4 фунта, а Хикса — 147. Казахстанец оказался на 181 грамм тяжелее — 66,859 килограмма против 66,678. Лимит полусреднего веса составляет 147 фунтов, но в нетитульных боях допускается небольшой перевес.

Бой Елеусинов — Хикс пройдет по правилам десяти раундов и станет частью андеркарта вечера бокса в малом зале Hulu Theatre арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. В главном же событии этого шоу американец Девин Хэйни (22−0, 14 KO) и россиянин Заур Абдуллаев (11−0, 7 KO) разыграют вакантный титул «временного» чемпиона WBC в легком весе.

По времени Нур-Султана вечер бокса с участием Елеусинова состоится уже утром 14 сентября. В Казахстане его поединок покажут в прямом эфире.

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