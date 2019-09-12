Данияр Елеусинов оказался тяжелее непобежденного американца перед боем в Нью-Йорке
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 KO) и непобежденный американец Решард Хикс (12−0−1, 6 KO) прошли взвешивание перед боем в
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 KO) и непобежденный американец Решард Хикс (12−0−1, 6 KO) прошли взвешивание перед боем в
Результат Елеусинова составил 147,4 фунта, а Хикса — 147. Казахстанец оказался на 181 грамм тяжелее — 66,859 килограмма против 66,678. Лимит полусреднего веса составляет 147 фунтов, но в нетитульных боях допускается небольшой перевес.
Бой Елеусинов — Хикс пройдет по правилам десяти раундов и станет частью андеркарта вечера бокса в малом зале Hulu Theatre арены Madison Square Garden в
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