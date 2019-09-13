Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
21:30
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
Лион
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
30
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
12:07 (мск), источник: Prosports.kz

Дычко, Алимханулы и другие казахстанцы улучшили положение в рейтинге IBO

Международная боксерская организация (IBO) представила обновленный рейтинг во всех весовых категориях, сообщает Prosports.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

По сравнению с предыдущей версией, положение казахстанских мастеров кожаной перчатки изменилось следующим образом:

В супертяжелой весовой категории Иван Дычко поднялся с 57-го на 56-е место. На 97-й и 98-й строчках, соответственно, расположились Руслан Мырсатаев и Жан Кособуцкий.

Али Балоев сохранил за собой 82-ю позицию в рейтинге первого тяжелого веса.

В списке боксеров второго среднего веса заметно улучшил положение Айдос Ербосынулы, поднявшись с 36-го на 25-е место. Нурзат Сабиров шагнул с 31-й на 30-ю строчку, стал 30-м. Али Ахмедов также поднялся на одну позицию и стал 45-м.

В среднем дивизионе первое место удерживает Геннадий Головкин. Мейирим Нурсултанов расположился на 17-й строчке (был 18-м). Канат Ислам прибавил одну позицию и занимает теперь 33-е место. Жанибек Алимханулы совершил взлет с 50-й на 34-ю позицию.

Выступающий в первом среднем весе Садриддин Ахмедов, откатился с 45-го на 46-е место, а Мадияр Ашкеев остался на 83-м.

В полусреднем дивизионе Нурсултан Жанабаев шагнулс 28-го на 27-е место, а вот Бобиржан Моминов потерял две позиции, расположившись на 78-й строчке.

В первом полусреднем весе Батыр Джукембаев опустился с 12-го на 13-е место. Жанкош Тураров, наоборот, прибавил две строчки и теперь в своем дивизионе 40-й.

Легковес Виктор Коточигов отыграл одну позицию и теперь занимает 59-е место. Положения Аблайхана Хусаинова не изменилось — он по-прежнему 76-й.

Боксер второго полулегкого веса Станислав Калицкий стал выше на две строки и теперь идет на 98-м месте.

Создан новый еврокубок. Это шанс для «Кайрата» и даже «Атырау»
СКА не выигрывал у ЦСКА в регулярном чемпионате с 2017 года
«Зенит» может сменить всю полузащиту после «Спартака»
«Спартак» одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ
Самый жаркий турнир сентября: Туктамышева, Щербакова, Самодурова
UEFA обрисовал ландшафт европейских клубных турниров
Котики на поле! Как животные вторгаются в соревнования (фото)
СМИ: WADA изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь