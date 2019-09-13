Дычко, Алимханулы и другие казахстанцы улучшили положение в рейтинге IBO

Источник: AP 2019

По сравнению с предыдущей версией, положение казахстанских мастеров кожаной перчатки изменилось следующим образом:

В супертяжелой весовой категории Иван Дычко поднялся с 57-го на 56-е место. На 97-й и 98-й строчках, соответственно, расположились Руслан Мырсатаев и Жан Кособуцкий.

Али Балоев сохранил за собой 82-ю позицию в рейтинге первого тяжелого веса.

В списке боксеров второго среднего веса заметно улучшил положение Айдос Ербосынулы, поднявшись с 36-го на 25-е место. Нурзат Сабиров шагнул с 31-й на 30-ю строчку, стал 30-м. Али Ахмедов также поднялся на одну позицию и стал 45-м.

В среднем дивизионе первое место удерживает Геннадий Головкин. Мейирим Нурсултанов расположился на 17-й строчке (был 18-м). Канат Ислам прибавил одну позицию и занимает теперь 33-е место. Жанибек Алимханулы совершил взлет с 50-й на 34-ю позицию.

Выступающий в первом среднем весе Садриддин Ахмедов, откатился с 45-го на 46-е место, а Мадияр Ашкеев остался на 83-м.

В полусреднем дивизионе Нурсултан Жанабаев шагнулс 28-го на 27-е место, а вот Бобиржан Моминов потерял две позиции, расположившись на 78-й строчке.

В первом полусреднем весе Батыр Джукембаев опустился с 12-го на 13-е место. Жанкош Тураров, наоборот, прибавил две строчки и теперь в своем дивизионе 40-й.

Легковес Виктор Коточигов отыграл одну позицию и теперь занимает 59-е место. Положения Аблайхана Хусаинова не изменилось — он по-прежнему 76-й.