Дычко, Алимханулы и другие казахстанцы улучшили положение в рейтинге IBO
Международная боксерская организация (IBO) представила обновленный рейтинг во всех весовых категориях, сообщает Prosports.kz.
Международная боксерская организация (IBO) представила обновленный рейтинг во всех весовых категориях, сообщает Prosports.kz.
По сравнению с предыдущей версией, положение казахстанских мастеров кожаной перчатки изменилось следующим образом:
В супертяжелой весовой категории Иван Дычко поднялся с 57-го на 56-е место. На 97-й и 98-й строчках, соответственно, расположились Руслан Мырсатаев и Жан Кособуцкий.
Али Балоев сохранил за собой 82-ю позицию в рейтинге первого тяжелого веса.
В списке боксеров второго среднего веса заметно улучшил положение Айдос Ербосынулы, поднявшись с 36-го на 25-е место. Нурзат Сабиров шагнул с 31-й на 30-ю строчку, стал 30-м. Али Ахмедов также поднялся на одну позицию и стал 45-м.
В среднем дивизионе первое место удерживает Геннадий Головкин. Мейирим Нурсултанов расположился на 17-й строчке (был 18-м). Канат Ислам прибавил одну позицию и занимает теперь 33-е место. Жанибек Алимханулы совершил взлет с 50-й на 34-ю позицию.
Выступающий в первом среднем весе Садриддин Ахмедов, откатился с 45-го на 46-е место, а Мадияр Ашкеев остался на 83-м.
В полусреднем дивизионе Нурсултан Жанабаев шагнулс 28-го на 27-е место, а вот Бобиржан Моминов потерял две позиции, расположившись на 78-й строчке.
В первом полусреднем весе Батыр Джукембаев опустился с 12-го на 13-е место. Жанкош Тураров, наоборот, прибавил две строчки и теперь в своем дивизионе 40-й.
Легковес Виктор Коточигов отыграл одну позицию и теперь занимает 59-е место. Положения Аблайхана Хусаинова не изменилось — он
Боксер второго полулегкого веса Станислав Калицкий стал выше на две строки и теперь идет на 98-м месте.