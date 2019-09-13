Ковалев и Альварес договорились о поединке 2 ноября в США

Источник: AP 2019

«Команды договорились о проведении боя 2 ноября в США. В ближайшее время о поединке должно быть объявлено официально», — сказал собеседник агентства.

Также, как стало известно ТАСС, Ковалев уже 15 сентября начнет подготовку к бою в США.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США. По информации источника, стороны находятся на финальной стадии подписания контракта, поединок планируется провести 2 ноября в Лас-Вегасе, трансляцию боя проведет стриминговая платформа DAZN.