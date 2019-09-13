Чемпион Казахстана-2017 выиграл досрочно четвертый бой в профи

Поединок в андеркарте вечера бокса в Дубае был рассчитан на шесть раундов, но был остановлен в четвертом. После осмотра врач запретил Мфауме продолжать из-за нанесенного ущерба его глазу.

Для 24-летнего Толеша эта победа стала четвертой (три нокаутом) в четырех боях. В профи боксер из Туркестанской области дебютировал в апреле этого года в Таиланде, а до ОАЭ успел выступить в Индии и на родине.

27-летний Мфауме потерпел седьмое поражение при 14 победах (шесть нокаутом) и двух ничьих. Танзаниец, кроме родной страны, дважды выступал в России, а по разу — в Швейцарии, Намибии и Гане.