Боксер Ковалев поставит на кон титул чемпиона мира WBO в бою с Альваресом

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.