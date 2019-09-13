Мексиканский боксер Альварес получит около $30 млн за бой с Ковалевым

Источник: Reuters

Ранее в пятницу организаторы сообщили ТАСС, что бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

«Сауль получит за бой около 30 млн долларов», — сказал собеседник агентства.

В команде Ковалева ТАСС сообщили, что россиянин изначально получит восьмизначный гонорар за бой. «Но после выплат и вычетов это будет семизначная цифра в долларах», — сказал собеседник агентства.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США.