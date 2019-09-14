Супертяж с победой нокаутом над Дычко встал после нокдауна и выиграл дебютный бой в профи
Бронзовый призер Олимпиады-2012 и трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов из Азербайджана дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Бронзовый призер Олимпиады-2012 и трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов из Азербайджана дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
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В одном вечере с Меджидовым и Фанутином выступил и олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО), который победил нокаутом в первом раунде.
О переходе Меджидова в профи было объявлено в августе. Контракт с азербайджанцем, которому 27 сентября исполнится 33 года, подписал промоутер Эдди Хирн из Matchroom.
Отметим, что в 2011 году в финале домашнего ЧМ в Баку Меджидов отправлял в нокдаун и победил будущего олимпийского чемпиона и чемпиона мира в профи Энтони Джошуа, в решающем бою ЧМ-2013 нокаутировал казахстанца Ивана Дычко, а в поединке за «золото» ЧМ-2017 — выиграл решением у его соотечественника Камшыбека Кункабаева.