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09:15 (мск), источник: Vesti.kz

Супертяж с победой нокаутом над Дычко встал после нокдауна и выиграл дебютный бой в профи

Бронзовый призер Олимпиады-2012 и трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов из Азербайджана дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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В андеркарте вечера бокса в малом зале Hulu Theathre арены Madison Square Garden в Нью-Йорке Меджидов победил техническим нокаутом американского супертяжа Эда Фаунтина (13−6, 5 КО). Во втором раунде азербайджанец побывал в нокдауне, но смог продолжить, а после четвертой трехминутки Фаунтин отказался от продолжения и потерпел седьмое поражение в карьере.

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В одном вечере с Меджидовым и Фанутином выступил и олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО), который победил нокаутом в первом раунде.

О переходе Меджидова в профи было объявлено в августе. Контракт с азербайджанцем, которому 27 сентября исполнится 33 года, подписал промоутер Эдди Хирн из Matchroom.

Отметим, что в 2011 году в финале домашнего ЧМ в Баку Меджидов отправлял в нокдаун и победил будущего олимпийского чемпиона и чемпиона мира в профи Энтони Джошуа, в решающем бою ЧМ-2013 нокаутировал казахстанца Ивана Дычко, а в поединке за «золото» ЧМ-2017 — выиграл решением у его соотечественника Камшыбека Кункабаева.

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