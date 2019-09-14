Супертяж с победой нокаутом над Дычко встал после нокдауна и выиграл дебютный бой в профи

В андеркарте вечера бокса в малом зале Hulu Theathre арены Madison Square Garden в Нью-Йорке Меджидов победил техническим нокаутом американского супертяжа Эда Фаунтина (13−6, 5 КО). Во втором раунде азербайджанец побывал в нокдауне, но смог продолжить, а после четвертой трехминутки Фаунтин отказался от продолжения и потерпел седьмое поражение в карьере.

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В одном вечере с Меджидовым и Фанутином выступил и олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО), который победил нокаутом в первом раунде.

О переходе Меджидова в профи было объявлено в августе. Контракт с азербайджанцем, которому 27 сентября исполнится 33 года, подписал промоутер Эдди Хирн из Matchroom.