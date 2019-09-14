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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекский обидчик Ералиева победил нокаутом в одном вечере с Елеусиновым

Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев (7−0, 6 КО) досрочно победил колумбийца Вилнера Сото (22−7, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой второго наилегчайшего веса прошел в андеркарте вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где нокаутом в первом раунде победил олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО).

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Бой Ахмадалиев — Сото был рассчитан на восемь раундов, но завершился в четвертом, когда рефери остановил одностороннее избиение.

Для 24-летнего Ахмадалиева эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а 28-летний Сото потерпел седьмое поражение при 22 победах (12 нокаутом).

Изначально в вечере бокса в Нью-Йорке соперником Ахмадалиева должен был стать чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBF Дэниэль Роман (27−2−1, 10 КО), но американец получил травму.

Отметим, что в 2016 году Ахмадалиев стал бронзовым призером Олимпиады, победив в четвертьфинале Кайрата Ералиева. На чемпионате мира-2017 казахстанец взял реванш, выиграв в предварительном раунде, и завершил турнир с «золотом», а узбекистанец после этого перешел в профи.

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