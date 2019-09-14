Узбекский обидчик Ералиева победил нокаутом в одном вечере с Елеусиновым

Бой второго наилегчайшего веса прошел в андеркарте вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где нокаутом в первом раунде победил олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО).

Бой Ахмадалиев — Сото был рассчитан на восемь раундов, но завершился в четвертом, когда рефери остановил одностороннее избиение.

Для 24-летнего Ахмадалиева эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а 28-летний Сото потерпел седьмое поражение при 22 победах (12 нокаутом).

Изначально в вечере бокса в Нью-Йорке соперником Ахмадалиева должен был стать чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBF Дэниэль Роман (27−2−1, 10 КО), но американец получил травму.