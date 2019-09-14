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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов нокаутировал непобежденного американца в первом раунде

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов нокаутировал американца Решарда Хикса в первом раунде боя в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Поединок по правилам десяти раундов прошел в андекарте вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden. В главном же событии этого шоу американец Девин Хэйни (22−0, 14 KO) и россиянин Заур Абдуллаев (11−0, 7 KO) разыграют вакантный титул «временного» чемпиона WBC в легком весе.

Бой Елеусинов — Хикс проходил в лимите полусреднего веса и был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом. Казахстанец отправил соперника в нокдаун, а затем отправился добивать. На отметке 2:31 минуты, когда Хикс во второй раз оказался на канвасе, рефери остановил бой, даже не открыв счет.

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Для 28-летнего Елеусинова эта победа стала восьмой (четыре нокаутом) в восьми боях, а 34-летний Хикс потерпел первое поражение в карьере — до этого он одержал 12 побед (шесть нокаутом) и свел один поединок вничью. При этом казахстанец впервые дрался по правилам десяти раундов, а его соперник выступил в таком формате во второй раз.

Прошедший бой стал для Елеусинова вторым в Нью-Йорке — именно в этом городе казахстанец дебютировал в профи в апреле 2018 года. Из восьми боев пять он провел в США, еще два в Великобритании, а один — в Монако.

Добавим, что до Елеусинова в вечере бокса Хэйни — Абдуллаев выступили два бронзовых призера Олимпиад: азербайджанский супертяж Магомедрасул Меджидов встал после нокдауна и дебютировал в профи с досрочной победы, а узбекистанец Муроджон Ахмадалиев (7−0, 6 КО) нокаутировал соперника.

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