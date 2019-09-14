Данияр Елеусинов нокаутировал непобежденного американца в первом раунде
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов нокаутировал американца Решарда Хикса в первом раунде боя в
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов нокаутировал американца Решарда Хикса в первом раунде боя в
Поединок по правилам десяти раундов прошел в андекарте вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden. В главном же событии этого шоу американец Девин Хэйни (22−0, 14 KO) и россиянин Заур Абдуллаев (11−0, 7 KO) разыграют вакантный титул «временного» чемпиона WBC в легком весе.
Бой Елеусинов — Хикс проходил в лимите полусреднего веса и был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом. Казахстанец отправил соперника в нокдаун, а затем отправился добивать. На отметке 2:31 минуты, когда Хикс во второй раз оказался на канвасе, рефери остановил бой, даже не открыв счет.
Для 28-летнего Елеусинова эта победа стала восьмой (четыре нокаутом) в восьми боях, а 34-летний Хикс потерпел первое поражение в карьере — до этого он одержал 12 побед (шесть нокаутом) и свел один поединок вничью. При этом казахстанец впервые дрался по правилам десяти раундов, а его соперник выступил в таком формате во второй раз.
Прошедший бой стал для Елеусинова вторым в
Добавим, что до Елеусинова в вечере бокса Хэйни — Абдуллаев выступили два бронзовых призера Олимпиад: азербайджанский супертяж Магомедрасул Меджидов встал после нокдауна и дебютировал в профи с досрочной победы, а узбекистанец Муроджон Ахмадалиев (7−0, 6 КО) нокаутировал соперника.