«Раньше что-то шло не так». Данияр Елеусинов сделал заявление после победы в первом раунде

Поединок полусредневесов прошел в малом зале арены Hulu Theather арены Madison Square Garden и завершился в первом раунде. Для Елеусинова эта победа стала четвертой, а Хикс потерпел первое поражение в карьере.

Читайте также Данияр Елеусинов нокаутировал непобежденного американца в первом раунде

«Я очень рад. Конечно, мы упорно трудились для этого, — сказал Елеусинов, отвечая на вопросы в ринге. — Бой закончился в первом раунде — каждый боксер мечтает об этом. До этого что-то шло не так — и мне самому это не нравилось. Сейчас я исправил свои ошибки и знаю, что надо делать».

Также Елеусинова спросили про его дальнейшие планы. Он не стал бросать вызов какому-то из боксеров, но озвучил свою цель.

«В любительском боксе я достиг всего: был чемпионом мира, Азиатских игр и Олимпиады — выиграл все, что возможно. Сейчас здесь, в профи, я хочу завоевать все пояса. Никого из возможных соперников выделять не хочу. Дайте мне сейчас время подумать. Ну, у нас сейчас такой этап: кто по рейтингу идет, кого дают — с тем и выходим», — сказал Елеусинов.