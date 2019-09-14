Казахстанец перевесил непобежденного американца перед боем в андеркарте Фьюри
Казахстанец Искандер Харсан (6−0, 5 КО) прошел взвешивание перед боем с американцем Исидро Очоа (7−0, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Искандер Харсан (6−0, 5 КО) прошел взвешивание перед боем с американцем Исидро Очоа (7−0, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок второго легчайшего веса пройдет утром 15 сентября по времени
Харсан оказался немного тяжелее своего соперника — 122,4 фунта против 122 у американца.
В главном событии этого шоу
Напомним, 22-летний Харсан владеет титулом «молодежного» чемпиона по версии WBC
В профи боксер дебютировал в июле 2017 года. Пять из шести боев он провел в США, а еще один — в Казахстане.