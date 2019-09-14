Казахстанец перевесил непобежденного американца перед боем в андеркарте Фьюри

Поединок второго легчайшего веса пройдет утром 15 сентября по времени Нур-Султана в формате восьми раундов в андеркарте вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Харсан оказался немного тяжелее своего соперника — 122,4 фунта против 122 у американца.

В главном событии этого шоу экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (28−0−1, 20 КО) встретится с небитым шведом Отто Валлином (20−0, 13 КО).

Напомним, 22-летний Харсан владеет титулом «молодежного» чемпиона по версии WBC Inter-Continental и в этом году подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global, с которой сотрудничает Фьюри.