Хантер вызвал на бой Поветкина
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский боксер Майкл Хантер заявил, что хочет провести поединок с россиянином Александром Поветкиным после победы над его соотечественником Сергеем Кузьминым.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский боксер Майкл Хантер заявил, что хочет провести поединок с россиянином Александром Поветкиным после победы над его соотечественником Сергеем Кузьминым.
Хантер в пятницу в
«Я хочу биться с Поветкиным. Я намерен продолжать драться с боксерами тяжелого веса», — приводит слова 31-летнего американца boxingscene.com.
На профессиональном ринге Хантер выиграл 18 поединков (12 — нокаутом), потерпел одно поражение. 40-летний Поветкин одержал 35 побед (24 — нокаутом), дважды проиграл. 31 августа россиянин в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри и завоевал титул WBA International.