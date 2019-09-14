«Многие избегали меня». Ковалев сделал заявление после анонсирования боя с «Канело» Альваресом

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Напомним, накануне было объявлено, что бой все-таки состоится и пройдет, как и предполагалось, 2 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Стриминговый сервис DAZN уже представил официальное промо к поединку, который в прямом эфире будут транслировать в США и еще восьми странах.

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«Чтобы быть лучшим, ты должен побеждать лучших. Я всегда пытался драться с самыми сильными соперниками в моем дивизионе, но многие избегали меня на протяжении всей моей карьеры. “Канело” захотел драться со мной, подняться на два дивизиона и претендовать на мой пояс. Я буду готов 2 ноября. Спасибо Main Events, Кэти Дува, Эгису Климасу, DAZN и “Канело” за то, что этот бой состоится», — цитирует Ковалева официальный пресс-релиз организаторов.

Напомним, что в своем последнем бою Ковалев 24 августа нокаутировал британца Энтони Ярда (18−1, 17 KO) и защитил свой титул, а Альварес 5 мая решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО), объединив пояса WBC, WBA и IBF, но последнего лишился в августе.