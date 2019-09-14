«Мексикан стайл». Фьюри пришел на взвешивание в маске рестлера
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри удивил своим внешним видом на взвешивании перед боем со шведом Отто Уаллином, сообщают Vesti.kz.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри удивил своим внешним видом на взвешивании перед боем со шведом Отто Уаллином, сообщают Vesti.kz.
Британец пришел на официальную церемонию в маске, в которой традиционно проводят бои мексиканские рестлеры.
Фьюри оказался тяжелее соперника. Его вес составил 115,2 килограмма против 107 у Уаллина.
Напомним, по казахстанскому времени бой состоится завтра утром, 15 сентября в