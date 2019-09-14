«Мексикан стайл». Фьюри пришел на взвешивание в маске рестлера

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Британец пришел на официальную церемонию в маске, в которой традиционно проводят бои мексиканские рестлеры.

Фьюри оказался тяжелее соперника. Его вес составил 115,2 килограмма против 107 у Уаллина.

Напомним, по казахстанскому времени бой состоится завтра утром, 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). В андеркарте у Фьюри выступит казахстанский боксер Искандер Харсан.