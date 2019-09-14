Стоимость билетов на бой Ковалев — Альварес составит от 13 до 113 тыс. рублей

Источник: AP 2019

Бой в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Ковалев. Поединок пройдет на арене MGM Grand, ее вместимость составляет около 16 тыс. зрителей.

«Билеты поступят в продажу 18 сентября. Цены будут варьироваться от $204 до $1754 (от 13,1 до 112,9 тысяч рублей по текущему курсу — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.