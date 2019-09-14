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15:12 (мск), источник: ТАСС

Стоимость билетов на бой Ковалев — Альварес составит от 13 до 113 тыс. рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Билеты на боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом будут стоить от 13 до 113 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании Main Events.

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Источник: AP 2019

Бой в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Ковалев. Поединок пройдет на арене MGM Grand, ее вместимость составляет около 16 тыс. зрителей.

«Билеты поступят в продажу 18 сентября. Цены будут варьироваться от $204 до $1754 (от 13,1 до 112,9 тысяч рублей по текущему курсу — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

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