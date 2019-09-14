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14 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусский боксер Евгений Долголевец выбыл из медальной гонки ЧМ в Екатеринбурге

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Евгений Долголевец (весовая категория 69 кг) выбыл из медальной гонки чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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Белорус в первом поединке потерпел поражение раздельным решением судей от спортсмена из Таиланда Вуттичая Масука — 1:4.

Как сообщалось, на мировом форуме успешно стартовали белорусы Михаил Долголевец (81 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг). В схватке, которая пройдет сегодня, Виталий Бондаренко попробует одолеть новозеландца Райана Скайфе. Михаил Долголевец проведет бой 15 сентября против атлета из Молдовы Андрея Чирякова.

В Екатеринбурге за награды соревнуются почти 500 спортсменов из 89 стран. Завершится турнир 21 сентября.

Чемпионат мира по боксу Россия принимает впервые с 1989 года. Тогда состязания проходили в Москве.

Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.

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