Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал небитого американца в андеркарте Тайсона Фьюри
Казахстанец Искандер Харсан победил техническим нокаутом американца Исидро Очоа, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Искандер Харсан победил техническим нокаутом американца Исидро Очоа, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок открывал вечер бокса на арене
Бой второго легчайшего веса Харсан — Очоа был рассчитан на восемь раундов. В пятой трехминутке казахстанец отправил соперника в нокдаун, а в перерыве известный тренер Роберто Гарсия снял своего подопечного с боя.
Для 22-летнего Харсана эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а его ровесник Очоа, выигравший все семь предыдущих поединков (три досрочно), потерпел первое поражение в карьере.
Карьеру Харсан начал в июле 2017 года. Из семи боев шесть он провел в США, а в марте этого года дебютировал в Казахстане, выступив в родном Алматы. Сейчас он владеет «молодежной» версией второстепенного титула WBC
Для Очоа бой против Харсана стал первым за пределами родного штата Калифорния. В профи американец выступает с декабря 2016 года.
Отметим, что Харсан в этом году подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global, которая представляет интересы Фьюри.