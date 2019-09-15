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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал небитого американца в андеркарте Тайсона Фьюри

Казахстанец Искандер Харсан победил техническим нокаутом американца Исидро Очоа, передает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок открывал вечер бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии этого шоу бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (28−0−1, 20 KO) встретится со шведом Oтто Валлином (20−0, 13 KO), а посмотреть его можно здесь.

Бой второго легчайшего веса Харсан — Очоа был рассчитан на восемь раундов. В пятой трехминутке казахстанец отправил соперника в нокдаун, а в перерыве известный тренер Роберто Гарсия снял своего подопечного с боя.

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Для 22-летнего Харсана эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а его ровесник Очоа, выигравший все семь предыдущих поединков (три досрочно), потерпел первое поражение в карьере.

Карьеру Харсан начал в июле 2017 года. Из семи боев шесть он провел в США, а в марте этого года дебютировал в Казахстане, выступив в родном Алматы. Сейчас он владеет «молодежной» версией второстепенного титула WBC Inter-Continental.

Для Очоа бой против Харсана стал первым за пределами родного штата Калифорния. В профи американец выступает с декабря 2016 года.

Отметим, что Харсан в этом году подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global, которая представляет интересы Фьюри.

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