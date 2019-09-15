Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал небитого американца в андеркарте Тайсона Фьюри

Их поединок открывал вечер бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии этого шоу бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (28−0−1, 20 KO) встретится со шведом Oтто Валлином (20−0, 13 KO), а посмотреть его можно здесь.

Бой второго легчайшего веса Харсан — Очоа был рассчитан на восемь раундов. В пятой трехминутке казахстанец отправил соперника в нокдаун, а в перерыве известный тренер Роберто Гарсия снял своего подопечного с боя.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pVN2KIIYuRQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для 22-летнего Харсана эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а его ровесник Очоа, выигравший все семь предыдущих поединков (три досрочно), потерпел первое поражение в карьере.

Карьеру Харсан начал в июле 2017 года. Из семи боев шесть он провел в США, а в марте этого года дебютировал в Казахстане, выступив в родном Алматы. Сейчас он владеет «молодежной» версией второстепенного титула WBC Inter-Continental.

Для Очоа бой против Харсана стал первым за пределами родного штата Калифорния. В профи американец выступает с декабря 2016 года.