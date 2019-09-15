Месиво вместо лица. Тайсон Фьюри устроил кровавый бой
Ирландский цыган вышел на ринг в трусах и сомбреро, а после поединка отправился в больницу штопать лицо.
Ирландский цыган вышел на ринг в трусах и сомбреро, а после поединка отправился в больницу штопать лицо.
Кто только ни смеялся над Тайсоном Фьюри, когда было объявлено имя его соперника. Отто Уаллин
Внимания к бою в мире было не слишком много, потому что он воспринимался как разминочный. На 22 февраля у Фьюри запланирован реванш с Деонтеем Уайлдером, и Уаллин тут никак не должен был стать спойлером. В это тем более не верилось, что в июне Тайсон очень легко во втором раунде нокаутировал такого же малоизвестного парня и идеальным рекордом — Тома Шварца (24−0). Такая же участь Уаллина казалась неизбежной.
Но получилось все вообще
Второй раунд остался за Фьюри. С его стороны были хорошие попадания, но швед реально хорошо двигается. Когда надо было уходить в сторону, он уходил, когда надо было идти вперед — шел. Но заставить пятиться 206-сантиметрового гиганта назад оказалось для Отто непосильной задачей.
А в третьем раунде получилось. Этот отрезок точно остался за шведом. Он как викинг попер вперед, размахивал кулаками и цеплял Фьюри. У него открылось глубокое рассечение над правым глазом. Настолько глубокое, что была видна кость. «А у нас, кажется, тут отличный конкурентный бой намечается», — подумалось в тот момент.
Тайсон Фьюри не хотел, чтобы болельщики продолжали так думать, и задавил соперника инициативой в четвертом раунде. Он полностью проконтролировал ситуацию, накидал много легких ударов и несколько сильных. Швед спокойно выстоял. А пятый раунд уже снова прошел с преимуществом Уаллина. Он забирал эпизоды в его середине и полностью оставил за собой концовку. Фьюри в целом успешно встречал, но Отто был намного точнее.
Рассечение дало о себе знать в шестом раунде. Тайсон владел территорией, но кровь полностью залила правый глаз. Виталия Кличко в свое время сняли с боя с Ленноксом Льюисом примерно
Немного замедлился Фьюри в восьмом раунде, пропустил несколько боковых в голову от шведа. Все, на что оказался способен Тайсон — клинчевать как только удар прилетал в голову. Это был, как минимум, второй раунд, который швед забрал однозначно. Еще один ему можно было бы дать при большом желании. Так что к девятому раунду мы подошли, возможно, со счетом 5:3.
Именно это требовалось от Фьюри в оставшиеся 12 минут боя. В девятом раунде оба замедлились, было много возни, но концовку забрал Тайсон: зажал соперника у канатов, попал пару раз и заставил шведа просить еще. В самом начале десятого ирландский цыган пошел
Одиннадцатый раунд прошел вяло, оба устали, но Фьюри смотрелся лучше. На ближней дистанции он засунул пару апперкотов шведу, в концовке он едва выжил. На заключительный раунд Уаллин вышел убивать. Он понимал, что по очкам отстал прилично, поэтому ему нужен только нокаут. Несколько раз он хорошенько зацепил Фьюри.
Главный вывод, который из этого боя можно сделать — одной рукой Усика Фьюри точно не побьет. Ему бы Уайлдеру не проиграть 22 февраля 2020 года. На это будет большой шанс. Второй вывод — в тяжелом дивизионе появился новый хороший боксер. Если он дал настолько конкурентный бой Фьюри, то при качественном промоутере может вполне получить еще много больших поединков. Уаллин и держит хорошо, и огромный сам по себе (197 сантиметров), и 12 раундов выдерживает, и бьет не слабо. Хотя по последнему есть сомнения. Фьюри можно ронять, это не только Уайлдер делал.