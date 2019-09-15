Месиво вместо лица. Тайсон Фьюри устроил кровавый бой

Кто только ни смеялся над Тайсоном Фьюри, когда было объявлено имя его соперника. Отто Уаллин какой-то, непонятный швед, говорили, подумаешь, рекорд 20−0, можно и 100−0 сделать, если драться абы с кем. Но оказалось, что этот Уаллин — отличный боксер. Они с Тайсоном устроили очень качественное шоу на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

А он может

Внимания к бою в мире было не слишком много, потому что он воспринимался как разминочный. На 22 февраля у Фьюри запланирован реванш с Деонтеем Уайлдером, и Уаллин тут никак не должен был стать спойлером. В это тем более не верилось, что в июне Тайсон очень легко во втором раунде нокаутировал такого же малоизвестного парня и идеальным рекордом — Тома Шварца (24−0). Такая же участь Уаллина казалась неизбежной.

Но получилось все вообще по-другому. В первом раунде Уаллин уже показал себя непростым соперником, во всяком случае, смелым. Он ничуть не тушевался, спокойно, уверенно, с наглым выражением лица вступал в размены с англичанином, ни в чем не уступал. Хотя это были такие себе размены, скорее разведка.

Второй раунд остался за Фьюри. С его стороны были хорошие попадания, но швед реально хорошо двигается. Когда надо было уходить в сторону, он уходил, когда надо было идти вперед — шел. Но заставить пятиться 206-сантиметрового гиганта назад оказалось для Отто непосильной задачей.

А в третьем раунде получилось. Этот отрезок точно остался за шведом. Он как викинг попер вперед, размахивал кулаками и цеплял Фьюри. У него открылось глубокое рассечение над правым глазом. Настолько глубокое, что была видна кость. «А у нас, кажется, тут отличный конкурентный бой намечается», — подумалось в тот момент.

Не дать разгуляться

Тайсон Фьюри не хотел, чтобы болельщики продолжали так думать, и задавил соперника инициативой в четвертом раунде. Он полностью проконтролировал ситуацию, накидал много легких ударов и несколько сильных. Швед спокойно выстоял. А пятый раунд уже снова прошел с преимуществом Уаллина. Он забирал эпизоды в его середине и полностью оставил за собой концовку. Фьюри в целом успешно встречал, но Отто был намного точнее.

Рассечение дало о себе знать в шестом раунде. Тайсон владел территорией, но кровь полностью залила правый глаз. Виталия Кличко в свое время сняли с боя с Ленноксом Льюисом примерно из-за такого же рассечения, а то и меньше. Но доктор разрешил Фьюри продолжать. И седьмой раунд остался явно за британцем. Он решил нарастить давление и попытаться закончить бой досрочно, мало ли врач снимет. Начал накидывать не только количеством, но стал вкладываться в удары, голова Уаллина стала отлетать. Но он отлично держит.

Немного замедлился Фьюри в восьмом раунде, пропустил несколько боковых в голову от шведа. Все, на что оказался способен Тайсон — клинчевать как только удар прилетал в голову. Это был, как минимум, второй раунд, который швед забрал однозначно. Еще один ему можно было бы дать при большом желании. Так что к девятому раунду мы подошли, возможно, со счетом 5:3.

Довести до логического

Именно это требовалось от Фьюри в оставшиеся 12 минут боя. В девятом раунде оба замедлились, было много возни, но концовку забрал Тайсон: зажал соперника у канатов, попал пару раз и заставил шведа просить еще. В самом начале десятого ирландский цыган пошел ва-банк, решил закрепить успех и наскоком добить Уаллина. Сделать этого не получилось, но раунд был разгромный в пользу Фьюри. Отто только стоял и все принимал.

Одиннадцатый раунд прошел вяло, оба устали, но Фьюри смотрелся лучше. На ближней дистанции он засунул пару апперкотов шведу, в концовке он едва выжил. На заключительный раунд Уаллин вышел убивать. Он понимал, что по очкам отстал прилично, поэтому ему нужен только нокаут. Несколько раз он хорошенько зацепил Фьюри. Кто-то другой бы от этого упал, но цыганский король выстоял. Раунд остался за шведом, но для решения в его пользу этого оказалось недостаточно. Иначе и не могло быть, так как бой был в основном за Тайсоном. Судьи посчитали по-разному: 118:110, 117:111, 116:112. Все три варианта в целом отражают ход боя, но наилучшим образом — последний.