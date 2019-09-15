Данияр Елеусинов поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в первом раунде

Источник: AP 2019

В андеркарте вечера бокса в малом зале Hulu Theater в Нью-Йорке Елеусинов уже в первом раунде победил американца Решарда Хикса (12−1−1, 6 КО).

После восьмой победы в профи 28-летний Елеусинов поднялся на девять мест, переместившись со 161-й на 152-ю позицию. В свою очередь 34-летний Хикс, потерпевший первое поражение, потерял восемь строчек и упал с 434-го на 426-е место.

Всего в рейтинге BoxRec представлены 2092 полусредневеса. Лидирует здесь чемпион WBO американец Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО), следом за которым идут чемпион IBF Эррол Спенс (25−0, 21 КО) из США и обладатель титула WBA (Super) филиппинец Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 КО). Четвертое место занимает еще один американец — Шон Портер (30−2−1, 17 КО), владеющий поясом WBC.

Из казахстанских боксеров Елеусинов пока идет третьим. На 65-м месте идет обладатель второстепенных титулов WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), а на 116-м — Бобиржан Моминов (10−0, 8 КО).