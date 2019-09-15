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15 сентября, источник: Vesti.kz

Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу

Серебряный призер Олимпиады-2016 казахстанец Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В поединке за выход в 1/8 финала весовой категории до 91 килограмма Левит единогласным решением судей победил словака Давида Михалека.

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Отметим, что для Левита этот ЧМ — третий в карьере. В 2009 году он вернулся без медали, а в 2017-м завоевал «бронзу».

Сегодня, 15 сентября, свои бои на ЧМ-2019 выиграли казахстанцы Кайрат Ералиев (до 57 килограммов), который выступает в статусе действующего чемпиона, и Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма).

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