Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу
Серебряный призер Олимпиады-2016 казахстанец Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Серебряный призер Олимпиады-2016 казахстанец Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
В поединке за выход в 1/8 финала весовой категории до 91 килограмма Левит единогласным решением судей победил словака Давида Михалека.
Отметим, что для Левита этот ЧМ — третий в карьере. В 2009 году он вернулся без медали, а в 2017-м завоевал «бронзу».
Сегодня, 15 сентября, свои бои на ЧМ-2019 выиграли казахстанцы Кайрат Ералиев (до 57 килограммов), который выступает в статусе действующего чемпиона, и Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма).