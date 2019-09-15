Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу

Источник: РИА "Новости"

В поединке за выход в 1/8 финала весовой категории до 91 килограмма Левит единогласным решением судей победил словака Давида Михалека.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-v8LXJle5TM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что для Левита этот ЧМ — третий в карьере. В 2009 году он вернулся без медали, а в 2017-м завоевал «бронзу».

Сегодня, 15 сентября, свои бои на ЧМ-2019 выиграли казахстанцы Кайрат Ералиев (до 57 килограммов), который выступает в статусе действующего чемпиона, и Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма).