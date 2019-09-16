Отец Фьюри раскритиковал сына после победы

Источник: AP 2019

«Это худший бой в исполнении Тайсона, что я видел», — признался он.

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По мнению отца боксера, Фьюри выглядел слабым в поединке со шведским спортсменом. Он возложил вину на тренеров. «Если бы все зависело от меня, этих ребят бы уже уволили», — заявил Фьюри.

Он отметил, что несмотря на проблемы, его сын сумел справиться с оппонентом. Поединок против шведского спортсмена завершился победой Фьюри судейским решением. Для британца победа стала 29-й в карьере.

В июне Фьюри одолел немца Тома Шварца. Поединок продлился шесть минут. Свой предыдущий поединок британский боксер провел против американца Деонтея Уайлдера в декабре 2018-го. Бой закончился ничьей. Таким образом американец сохранил пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС).