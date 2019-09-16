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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Отец Фьюри раскритиковал сына после победы

Бывший боксер Джон Фьюри, отец британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, выразил недовольство тем, как прошел поединок его сына против шведа Отто Уаллина. Его слова передает The Independent.

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Источник: AP 2019

«Это худший бой в исполнении Тайсона, что я видел», — признался он.

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По мнению отца боксера, Фьюри выглядел слабым в поединке со шведским спортсменом. Он возложил вину на тренеров. «Если бы все зависело от меня, этих ребят бы уже уволили», — заявил Фьюри.

Он отметил, что несмотря на проблемы, его сын сумел справиться с оппонентом. Поединок против шведского спортсмена завершился победой Фьюри судейским решением. Для британца победа стала 29-й в карьере.

В июне Фьюри одолел немца Тома Шварца. Поединок продлился шесть минут. Свой предыдущий поединок британский боксер провел против американца Деонтея Уайлдера в декабре 2018-го. Бой закончился ничьей. Таким образом американец сохранил пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС).

Джон Фьюри выступал в тяжелом весе с 1987 по 1995 год. Британец одержал восемь побед, потерпел четыре поражения. Еще один поединок с его участием завершился вничью.


Отто Уаллин: Фьюри «заслужил победу»
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