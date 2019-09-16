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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Де Ла Хойя рассказал правду о конфликте с «Канело» и трилогии с Головкиным

Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прокомментировал информацию относительно конфликта с их главной звездой — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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По слухам, отношения между промоутером и боксером испортились на фоне того, что GBP без его ведома пообещали руководству стримингового сервиса DAZN третий бой между Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Также «Канело» высказал претензии по ситуации с потерей титула IBF.

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Однако Де Ла Хойя утверждает, что у него с Альваресом все нормально: «Все здорово. У нас отличные рабочие отношения. Даже считаю его своим другом. Мы сделали ему бой с Ковалевым, как он и хотел. Хотя, признаюсь, было очень непросто из-за того, что в сделке сразу же несколько промоутерских компаний. Но я очень рад, что мы это сделали».

Ранее Альварес отказался драться в третий раз с Головкиным в сентябре этого года и вместо этого попытается покорить четвертый дивизион в карьере — 2 ноября в Лас-Вегасе (США) сразится с обладателем титула по версии WBO российским полутяжем Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

В то же время Де Ла Хойя пообещал боссам DAZN третий бой Альварес — Головкин. По его словам, трилогия состоится в 2020 году. Сейчас промоутеры попытается уговорить своего звездного подопечного встретиться с казахстанцем еще один раз.

«Третий бой должен состояться! Ведь давайте не забывать, что этого хотят болельщики. Этот бой жаждет увидеть весь мир», — добавил он.

Напомним, в 2017 году их первый поединок завершилась спорной ничьей, годом позже — минимальной победой Альвареса.

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