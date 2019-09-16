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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Абылайхан Жусупов победил двукратного чемпиона Азии в первом бою на ЧМ-2019 по боксу

Казахстанец Абылайхан Жусупов стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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В бою за выход в 1/8 финала весовой категории до 69 килограммов Жусупов встречался с двукратным чемпионом Азии и бронзовым призером ЧМ-2015 Вуттичаем Масуком из Таиланда. По итогам трех раундов казахстанец выиграл единогласным решением судей — 5:0.

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22-летний Жусупов в 2017 году завоевал «бронзу» на ЧМ и «серебро» чемпионата Азии.

В 2016 году в возрасте 19 лет он выступал на Олимпиаде в Рио, но проиграл в первом же поединке и после Игр сменил весовую категорию.

Следующий бой Жусупов проведет завтра, 17 сентября, когда встретится с боксером из Германии Ником Биром.

Сегодня, 16 сентября, на ЧМ-2019 в вечерней сессии, которая стартует в 20:00, на ринг B в первой паре выйдет Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов). Ему будет противостоять американец Хавьер Мартинес.

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