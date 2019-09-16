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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская боксерша проиграла россиянке в дебютном бою в профи

Казахстанка Лаура Есенкелди дебютировала с поражения на профи-ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Москве Есенкелди встречалась с россиянкой Анной Красноперовой. По итогам четырех раундов единогласным решением судей выиграла местная боксерша, которая теперь имеет две победы в двух боях.

В любительском боксе Есенкелди становилась молодежной чемпионкой Казахстана (2016, 2017, 2018), а в 2017 году участвовала на молодежном чемпионате мира.

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