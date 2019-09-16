Казахстанская боксерша проиграла россиянке в дебютном бою в профи
Казахстанка Лаура Есенкелди дебютировала с поражения на
Казахстанка Лаура Есенкелди дебютировала с поражения на
В рамках вечера бокса в Москве Есенкелди встречалась с россиянкой Анной Красноперовой. По итогам четырех раундов единогласным решением судей выиграла местная боксерша, которая теперь имеет две победы в двух боях.
В любительском боксе Есенкелди становилась молодежной чемпионкой Казахстана (2016, 2017, 2018), а в 2017 году участвовала на молодежном чемпионате мира.