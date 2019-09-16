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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец дебютировал в профи с победы нокаутом над соперником экс-чемпиона мира

Казахстанец Ержан Ордабаев успешно дебютировал в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Москве Ордабаев в лимите первого полусреднего веса встречался с белорусом Антоном Бекишом (5−20−1, 4 КО). Уже в первом раунде казахстанец дважды отправлял соперника, а в перерыве соперник отказался от продолжения и потерпел 20-е поражение в карьере.

33-летний Бекиш выступает в профи с 2012 года. Кроме родной Беларуси, он выступал в Польше, Финляндии, Венгрии, Германии, Дании и Чехии. Свой самый знаменитый бой Бекиш провел в 2014 году, когда проиграл нокаутом россиянину Эдуарду Трояновскому (27−2, 14 КО), который с апреля 2015 по декабрь 2016 года был чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

Отметим, что Ордабаев в 2018 году становился бронзовым призером студенческого чемпионата мира.

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