Казахстанский боксер одержал третью победу в профи

Бой второго полулегкого веса в андеркарте вечера бокса в Москве продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение. Для 24-летнего Брусенского эта победа стала третьей (два нокаутом) в трех поединоках, все из которых он провел в столице России.