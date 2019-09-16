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8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер одержал третью победу в профи

Казахстанец Константин Брусенский победил 21-летнего дебютанта профи-ринга Григория Арутюняна из Армении, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой второго полулегкого веса в андеркарте вечера бокса в Москве продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение. Для 24-летнего Брусенского эта победа стала третьей (два нокаутом) в трех поединоках, все из которых он провел в столице России.

В одном вечере бокса с Брусенским выступили еще три казахстанца, двое из которых были дебютантами профи: Ернар Ерназарулы (1−2, 1 КО) потерпел второе поражение, Ержан Ордабаев выиграл нокаутом, а Лаура Есенкелди проиграла решением.

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