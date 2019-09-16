Казахстанский боксер одержал третью победу в профи
Казахстанец Константин Брусенский победил 21-летнего дебютанта
Казахстанец Константин Брусенский победил 21-летнего дебютанта
Бой второго полулегкого веса в андеркарте вечера бокса в Москве продлился все четыре раунда, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение. Для 24-летнего Брусенского эта победа стала третьей (два нокаутом) в трех поединоках, все из которых он провел в столице России.
В одном вечере бокса с Брусенским выступили еще три казахстанца, двое из которых были дебютантами профи: Ернар Ерназарулы (1−2, 1 КО) потерпел второе поражение, Ержан Ордабаев выиграл нокаутом, а Лаура Есенкелди проиграла решением.