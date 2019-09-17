Действующий чемпион мира по боксу из Казахстана победил призера ЧМ в Алматы
Действующий чемпион мира Кайрат Ералиев одержал вторую победу на ЧМ-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Действующий чемпион мира Кайрат Ералиев одержал вторую победу на ЧМ-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
В 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов Ералиев раздельным решением судей победил тайца Чатчая Бутди. Соперник казахстанца имеет в своем активе «золото» чемпионата Азии-2015 и «бронзу» ЧМ-2013 в Алматы.
Стартовал же на ЧМ Ералиев 15 сентября с победы раздельным решением над серебряным призером Олимпиады-2016 Йоэлем Финолем из Венесуэлы.