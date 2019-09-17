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17 сентября, источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по боксу стартовал с победы нокаутом на ЧМ-2019

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев стартовал с досрочной победы на чемпионате мира-2019 по боксу в российском Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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В 1/8 финала супертяжелого веса (свыше 91 килограммов) Кункабаев во втором раунде нокаутировал испанца Аюбу Гадфу. Казахстанец дважды отправил соперника на канвас, а после третьего нокдауна судья сразу остановил бой.

Для 27-летнего Кункабаева этот ЧМ — второй в карьере. В 2017 году он дошел до финала и уступил лишь азербайджанцу Магомедрасулу Меджидову, который этим летом дебютировал в профи в статусе трехкратного чемпиона мира.

Ранее в четвертьфинале ЧМ-2019 из сборной Казахстана пробились Сакен Бибосынов (до 53 килограммов), Кайрат Ералиев (до 57), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81) и Василий Левит (до 91).

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