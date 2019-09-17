Капитан сборной Казахстана по боксу стартовал с победы нокаутом на ЧМ-2019

В 1/8 финала супертяжелого веса (свыше 91 килограммов) Кункабаев во втором раунде нокаутировал испанца Аюбу Гадфу. Казахстанец дважды отправил соперника на канвас, а после третьего нокдауна судья сразу остановил бой.

Для 27-летнего Кункабаева этот ЧМ — второй в карьере. В 2017 году он дошел до финала и уступил лишь азербайджанцу Магомедрасулу Меджидову, который этим летом дебютировал в профи в статусе трехкратного чемпиона мира.