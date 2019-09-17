Казахстанский боксер взлетел в мировом рейтинге после победы нокаутом в андеркарте Фьюри

14 сентября в андеркарте шоу на арене T-Mobile в Лас-Вегасе Харсан досрочно победил американца Исидро Очоа (7−1, 3 КО). В главном же событии вечера экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (29−0−1, 20 КО) единогласным решением выиграл у шведа Отто Валлина (20−1, 13 КО).

После седьмой победы 22-летний Харсан взлетел на 64 места в рейтинге, поднявшись с 241-й на 177-ю позицию. Его ровесник Очоа после первого поражения в карьере упал на 38 строчек — с 282-й на 320-ю.

Всего в рейтинге BoxRec в весе Харсана представлены 1240 боксеров. На первом месте идет чемпион WBO мексиканец Эмануэль Наваретте (29−1, 25 КО), на втором — его соотечественник Рей Варгас (34−0, 24 КО), владеющий титулом WBC, а на третьем — чемпион WBA (Super) и IBF американец Даниэль Роман (27−2−1, 10 КО).