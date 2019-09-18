Чемпион мира из Казахстана против узбекского боксера. Определились соперники казахстанцев в ¼ финала ЧМ-2019

Всего до этой стадии турнира дошли семь представителей Казахстана: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 57), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

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Первой потерей сборной Казахстана на ЧМ стал Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), который проиграл действующему чемпиону мира Эдди Гомесу из Кубы.

Отметим, что в ¼ финала состоится первое казахстанско-узбекское противостояние — действующий чемпион Кайрат Ералиев встретится с Миразизбеком Мирзахалиловым.