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08:12 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира из Казахстана против узбекского боксера. Определились соперники казахстанцев в ¼ финала ЧМ-2019

Стали известны соперники казахстанских боксеров по ¼ финала чемпионата мира-2019, который проходит в Екатеринбурге (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Всего до этой стадии турнира дошли семь представителей Казахстана: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Кайрат Ералиев (до 57), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

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Первой потерей сборной Казахстана на ЧМ стал Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), который проиграл действующему чемпиону мира Эдди Гомесу из Кубы.

Отметим, что в ¼ финала состоится первое казахстанско-узбекское противостояние — действующий чемпион Кайрат Ералиев встретится с Миразизбеком Мирзахалиловым.

Все четвертьфинальные пары с участием казахстанских боксеров:
до 52 килограммов. Сакен Бибосынов — Артур Оганесян (Армения);
до 57. Кайрат Ералиев — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан);
до 69. Абылайхан Жусупов — Роан Поланко (Доминиканская Республика);
до 75. Турсынбай Кулахмет — Арман Дарчинян (Армения);
до 81. Бекзат Нурдаулетов — Байрам Малкан (Турция);
до 91. Василий Левит — Хуссейн Яшаиш (Иордания);
свыше 91. Камшыбек Кункабаев — Нелви Тиафак (Германия).

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