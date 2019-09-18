«Забрать пояс в Украину». Деревянченко — о словах команды GGG и деталях переговоров с Головкиным и «Канело»

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Боксеры встретятся 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Помимо титула IBF на кону в поединке также будет стоять пояс от IBO (Международной боксерской организации).

— Настолько неожиданной для Вас стала новость о том, что удалось договориться о бое с командой Головкина?

— Бокс — бизнес, в котором все меняется. Это произошло. Моя сторона договаривалась о бое с Альваресом, но там не получилось — переговоры зашли в тупик. И сразу начали переговоры с Геннадием. Не думал, что так быстро стороны договорятся — за два месяца до даты боя. А переговоры шли три недели. Вот это неожиданно. Ведь переговоры на такие большие бои идут дольше.

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— Вы комфортно чувствуете себя в Америке?

— Америка — боксерский мир и боксерская страна. Она дает возможности боксировать и быть популярным чемпионом.

— Звездой себя чувствуете?

— Нет такого.

— Чем вы собираетесь удивить Головкина?

— Мы работаем над этим в зале. Хороший джеб, двигаться на ногах, контратаковать. Исход боя может решить каждый удар. Я готовлюсь и выхожу побеждать. Понимаю, что Головкин — хороший боксер, чемпион мира в прошлом, лучший боксер среднего веса. У него точно будут сюрпризы в рукаве для меня. Я уверен в своих силах. Тренируюсь для того, чтобы выйти и показать хороший бокс, забрать чемпионский пояс в Украину.

— Команда Головкина неоднократно говорила, что не хочет с Вами драться и вы просто пиаритесь на фамилии Геннадия. Это задевает?

— Не обращаю на это внимания. Это только разговоры. Говорить можно все что угодно. Им надо было что-то говорить. Я стал обязательным претендентом, есть правила. Хорошо, что IBF их придерживается и дает возможности претендентам боксировать за чемпионский пояс.