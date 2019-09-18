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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Али Ахмедов и «монстр» из Узбекистана пополнили андеркарт боя Головкина за два титула чемпиона мира

Вечер бокса 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, главным событием которого станет титульный бой между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), пополнился новыми участниками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По информации BoxRec.com, в андеркарте выступит казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который представляет промоутерскую компанию Головкина GGG Promotions. Его соперник по десятираундовому поединку определится позднее.

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Также список пополнил узбекский боксер Исраил Мадримов (3−0, 3 КО), которого уже успели прозвать «Монстром». Противостоять ему будет мексиканец Алехандро Баррера (29−5, 18 КО). Формат поединка — десять раундов в первом среднем весе.

При этом и Ахмедов, и Мадримов в этом году уже выступали в одном вечере с Головкиным. Это произошло в июне этого года также на MSG, где GGG в дебютном бою на платформе DAZN в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Ранее сформировались две пары андеркарта — 27-летний американец Марко Антонио Дельгадо (5−1, 4 КО) встретится с 25-летним дебютантом из Ирландии Джозефом Уордом, который в любителях становился трехкратным чемпионом Европы и многократным призером чемпионатов мира (в том числе у него есть «бронза» мирового первенства 2013 года в Алматы).

А экс-чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе Иван Баранчик (19−1, 12 КО) сразится с пуэрториканским середняком Габриэлем Брасеро (25−3−1, 6 КО).

Добавим, что на кону поединка Головкин — Дервянченко будет стоять не один, а два титула. Помимо пояса IBF боксеры поборются за звание чемпиона мира по версии IBO.

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