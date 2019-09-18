Али Ахмедов и «монстр» из Узбекистана пополнили андеркарт боя Головкина за два титула чемпиона мира

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По информации BoxRec.com, в андеркарте выступит казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который представляет промоутерскую компанию Головкина GGG Promotions. Его соперник по десятираундовому поединку определится позднее.

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Также список пополнил узбекский боксер Исраил Мадримов (3−0, 3 КО), которого уже успели прозвать «Монстром». Противостоять ему будет мексиканец Алехандро Баррера (29−5, 18 КО). Формат поединка — десять раундов в первом среднем весе.

При этом и Ахмедов, и Мадримов в этом году уже выступали в одном вечере с Головкиным. Это произошло в июне этого года также на MSG, где GGG в дебютном бою на платформе DAZN в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Ранее сформировались две пары андеркарта — 27-летний американец Марко Антонио Дельгадо (5−1, 4 КО) встретится с 25-летним дебютантом из Ирландии Джозефом Уордом, который в любителях становился трехкратным чемпионом Европы и многократным призером чемпионатов мира (в том числе у него есть «бронза» мирового первенства 2013 года в Алматы).

А экс-чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе Иван Баранчик (19−1, 12 КО) сразится с пуэрториканским середняком Габриэлем Брасеро (25−3−1, 6 КО).