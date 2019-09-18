Головкин стал кандидатом на бой с чемпионом мира из другого веса на 54-тысячном стадионе

Хирн на прошлой неделе провел «позитивные» переговоры с главным коммерческим директором ФК «Ливерпуль» Билли Хоганом о возможном бое Смита в конце мая или начале июня 2020 года, который должен пройти на домашнем стадионе «красных» — «Энфилде», который вмещает 54 тысячи зрителей.

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В список потенциальных соперников Смита на этот поединок помимо Головкина также вошли чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс и претендент на титул чемпиона мира Крис Юбенк-младший.

Ранее Хирн проявлял интерес к поединку между Смитом и Головкиным, а сотрудничество с GGG может поспособствовать организации этого поединка.