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10:42 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин стал кандидатом на бой с чемпионом мира из другого веса на 54-тысячном стадионе

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) входит в шорт-лист кандидатов в соперники на бой с обладателем титула WBA Super во второй средней категории Каллумом Смитом (26−0, 19 КО). Об этом Daily Star рассказал промоутер британского боксера Эдди Хирн, который с недавнего времени сотрудничает и с казахстанцем.

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Хирн на прошлой неделе провел «позитивные» переговоры с главным коммерческим директором ФК «Ливерпуль» Билли Хоганом о возможном бое Смита в конце мая или начале июня 2020 года, который должен пройти на домашнем стадионе «красных» — «Энфилде», который вмещает 54 тысячи зрителей.

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В список потенциальных соперников Смита на этот поединок помимо Головкина также вошли чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс и претендент на титул чемпиона мира Крис Юбенк-младший.

Ранее Хирн проявлял интерес к поединку между Смитом и Головкиным, а сотрудничество с GGG может поспособствовать организации этого поединка.

Сам казахстанец свой следующий бой проведет 5 октября в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

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