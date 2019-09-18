Мурат Гассиев: Почему перешел в тяжелый вес? Просто покушать люблю
Российский боксер Мурат Гассиев в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием
Российский боксер Мурат Гассиев в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием
— Мурат, мы встретились с вами на мужском чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге, поэтому сразу же хотел бы спросить — каковы ваши впечатления от турнира?
— Впечатления только положительные, а организация, как всегда, на высоком уровне. Поздравляю Екатеринбург и всю Свердловскую область с таким праздником бокса. Желаю сборной России ярких побед. Нашей команде поставлена задача стать первой в общекомандном зачете, и я считаю, что все по силам. Уверен, что наши ребята приехали сюда для достижения максимального результата и сделают все, чтобы не подвести страну.
— Давайте поговорим о вашей карьере. Вы в последний раз выходили на ринг летом 2018 года. Успели соскучиться по боям?
— Очень соскучился. Хочется как можно скорее вернуться на ринг и начать уже боксировать. Мне совершенно не нравится такой длительный простой.
— Когда ждать вашего следующего поединка?
— Дебют в тяжелом весе должен был состояться в августе, но я снова получил травму плеча. Бой перенесли на октябрь, но я не успел полностью восстановиться, поэтому решили не рисковать. Мой следующий бой предварительно перенесли на конец года. Этот поединок должен пройти в США. Но вообще место проведения боя уже не так важно, главное — поскорее выйти в ринг.
— Дебютировать в тяжелом весе вы должны были против Джоуи Давейко. Будет ли американец так долго вас ждать?
— Я не знаю, кто будет соперником. Повторюсь, главное — поскорее выйти на ринг.
— Расскажите подробнее о вашей новой травме.
— Травма другая, но на том же плече — лопнула капсула.
— В этот момент испугались?
— Нет.
Я сначала подумал, что это просто растяжение. А потом боль не проходила, не мог поднять руку. В итоге полетел в Германию, где мне сделали МРТ — сказали, что собралась жидкость с кровью. И нужно было ее убирать. В итоге я две с половиной недели наблюдался в Германии, а потом еще дома наблюдался у терапевта.
— После своего последнего боя с украинцем Александром Усиком вы перенесли операцию на плече. То хирургическое вмешательство пошло вам на пользу?
— Я полгода восстанавливался после той операции, потом начал тренироваться и чувствовал себя на 100%. Во время подготовки, по моим ощущениям, я был, наверное, в лучшей форме. В итоге неудачно ударил — травма.
— Не было ли мыслей, что вас преследует злой рок?
— Это тяжело. Три месяца пахать, и на ровном месте такое… Это лишний раз подтверждает, что профессиональный спорт строится на травмах. До этого они меня обходили стороной. А сейчас это все надо просто преодолеть,
— Какие нагрузки вы сейчас выполняете?
— Еще не нагружаю плечо на 100%. Я делаю школу бокса, движения на координацию,
— Вы всегда первый этап подготовки проводите во Владикавказе.
— Да, там замечательные условия, а еда просто лучшая. (Смеется) А вообще, действительно, есть все условия, хороший тренер (Виталий Сланов — ред.). Все на достойном уровне.
— Когда планируете начать тренироваться по максимуму?
— В первых числах октября планирую вылететь в США. До этого времени дома надо подготовить свой организм к нагрузкам. На это надо
— Вы будете продолжать работать с Абелем Санчесом?
— Пока да, продолжу. Пока все остается так, как было.
— Не настораживает, что многие боксеры отказываются от работы с этим специалистом?
— Меня на сегодняшний день все устраивает. Но когда я отправлюсь в лагерь… Скажу так — я не буду дважды наступать на одни и те же грабли. В подготовке точно нужно
что-томенять.
— То есть пока вы планируете попросить Санчеса внести корректировки в подготовку?
— Да.
— При этом вам всего 25 лет.
— Если меня
— Простите. А есть и такие люди?
— Да. Есть такие комментарии, что я будто испугался боя или соскочил с него. Я 10 лет никого не избегал, боксировал с любым, кого ставили. Я слышал вот такие слова. Я не знаю, с чего такое мнение.
— Это
— Или вообще с Юниером Дортикосом, у которого до боя со мной были 22 победы при 21 нокауте. Либо вспомним бой с сильнейшим на тот момент боксером первого тяжелого веса Денисом Лебедевым. Но у каждого есть свое мнение. Самое главное, чтобы я не обманывал себя и свою семью. Я с улыбкой встречал такие комментарии.
— Вы вспомнили о Лебедеве. Он завершил карьеру, но сейчас рассматривает возможность вернуться на ринг.
— Я положительно на это смотрю.
Знаю, что Денис хочет провести бой с Илунгой Макабу. Я
почему-тона 99,9% уверен, что Макабу будет для него очень удобен по стилю, и Денис у него пусть и не очень легко, но выиграет.
— Нет ли сожаления, что ваш реванш с Лебедевым так и не состоялся?
— Я не задумывался об этом. Уже на следующий день после того боя предложили реванш, а потом шли месяцы и годы, а никакого развития событий не было. Я много раз говорил, что этот реванш можно было хоть сразу проводить — уже на следующий поединок.
— Возможно ли ваше возвращение в первый тяжелый вес?
— Время покажет. Сейчас тяжело загадывать. Нужно вернуться в ринг в любой весовой категории. Лишь бы уже начать боксировать.
— Каким был ваш рабочий вес во время подготовки к летнему бою с Давейко?
—
— Что вы считаете вашим главным козырем для выступления в тяжелом весе?
— Моим главным козырем должны быть только победы. А за счет чего и как — это уже не так важно. Желательно одерживать яркие победы нокаутом. К этому я всегда стремлюсь.
— Чем было вызвано желание перейти в тяжелый вес? Пониманием того, что многого достигли в крузерах?
— Нет. Просто кушать люблю. (Смеется.).
— Было тяжело входить в весовую категорию?
— Нет. Просто это, как ни крути, забирает силы. И я решил просто попробовать себя в новой весовой категории. Я и раньше спарринговал с тяжеловесами, и мне всегда хотелось проверить свои силы в реальном бою. А если
— Тяжелый вес считается одним из самых элитных дивизионов. Там совсем другие условия.
— Повторюсь, нужны яркие бои. Да, это элита, но все нужно подкреплять делом, яркими боями.
— Некоторые скептически отнеслись к вашему переходу и переходу Усика в тяжелый вес, приводя в пример разницу в антропометрии с теми же Деонтеем Уайлдером, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
— Возможно, стилистически тот же Уайлдер или Фьюри будут подходить мне, Усику или другому боксеру. Пока ты не выйдешь с ним в ринг, тяжело судить. Нужно выйти и попробовать.
— Вы ведь спарринговали с Уайлдером.
— Да, интересные у нас с ним спарринги были. Я набрался опыта. И потом захотелось попробовать свои силы в тяжелом весе.
— Как вы думаете, хотел бы Уайлдер провести с вами бой?
— На таком уровне уже не выбирают. Ты не чемпион, если будешь выбирать соперника. У тебя есть либо обязательный претендент, либо ты будешь проводить те бои, которые интересны публике. А если ты просто держишь пояс и боксируешь дома с «мешками»… Ты не чемпион. А тот же Уайлдер уже не выбирает соперников. Сейчас у них не получилось с Джошуа провести бой.
— Но Уайлдер свел вничью бой с Тайсоном Фьюри.
— Тайсон Фьюри, на мой взгляд, это номер один в тяжелом весе. Потом идет Уайлдер, а номер три… Не знаю.
— Удивились ли поражению Джошуа в бою с Энди Руисом?
— Конечно удивился. Я вместе с Руисом готовился к бою с Лебедевым, а он — к Джозефу Паркеру. Мы тренировались вместе в зале. И в итоге я орал в телевизор, чтобы Джошуа проиграл, но только не ему. (Смеется.) Если бы он
— После такого можно еще больше быть в себе уверенным. Ведь из ваших слов понятно, как проходили спарринги с Руисом.
— Как пойдет. Нужно выйти в ринг.
— Как оцените действия Александра Поветкина в недавнем победном бою с британцем Хьюи Фьюри?
— Честно скажу, не смотрел тот бой.
Как-тотак получилось. Но я знал, что бой будет непростым, но Поветкин удивляет — в таком возрасте продолжает занимать лидирующие позиции. На сегодняшний день его ни в коем случае нельзя списывать со счетов.
— Хотели бы выйти на бой против Поветкина?
— Если такой бой будет интересен публике, то почему бы и нет. С такой звездой только глупый откажется боксировать.
— С кем бы вы вообще хотели встретиться?
— Хотел бы просто провести 2−3 боя с любым соперником. А далее хотел бы выйти на любого, кто стоит в топ-5.
— Расскажите о вашем сотрудничестве со стриминговым каналом DAZN и промоутером Эдди Хирном?
— Мы заключили договор на три боя. И все.
— Какие пожелания вы высказывали?
— Просто часто боксировать с хорошими соперниками.
— Усик тоже сотрудничает с Хирном. И ваш реванш теперь вполне возможно организовать.
— Да, это возможно. Но у нас временно разные пути. А в будущем все может быть.
— Усик 12 октября проведет свой первый бой в тяжелом весе с голландцем Тайроном Спонгом. Слышали
— Не знал. Слышал, что он мог встретиться с Андреем Федосовым, а мы с ним спарринговали. Обрадовался такой возможности, и мне было бы интересно посмотреть на такой поединок. Федосов — боксер с характером. А о Спонге никогда не слышал. А потом посмотрел — это хороший и крепкий соперник. В общем, не подарок.
— Вы общаетесь с Усиком?
— Нет. Я и раньше с ним общался только на
— В Америке к вам меньше внимания, чем в России?
— В США ты боксируешь на телевидении, пиарщики водят тебя на разные шоу, и в итоге тебя узнают. Мне было достаточно один раз отбоксировать на канале Fox Sport, и в аэропорту ко мне человек 15 подходили для фотографии. Узнавали в других местах, а потом я не боксировал, и все пропало. Нужно раскручиваться.
— Чтобы красиво преподносить себя, нужно не только боксировать. Я не помню, чтобы вы
— Если бы мама узнала, что я
— Можно к этому подходить с юмором. Например, подкалывать соперника.
— Я не умею подкалывать. (Улыбается.) Просто у меня такие шутки, которые понимают только мои друзья. А то бывает, ты пошутишь, а на тебя смотрят с каменным лицом. Так что я могу показать и проявить себя только в ринге. А вне ринга я простой парень: не певец, не танцор, не художник.
— При этом вы чувствуете себя популярным боксером?
— Я себя никогда не чувствовал популярным. Это всего лишь титул.
— Их два.
— Да. (Улыбается.) Которые я потом потерял. Я живу обычной жизнью. Меня можно встретить в обычном заведении, магазине, в
— А часто попадаются такие невоспитанные люди?
— Бывает разное.
— Я с вами не в первый раз общаюсь, и мне очень интересно — как вас можно вывести из себя?
— Не кормить меня дня два. И тогда я буду очень злым. (Смеется.) Или когда я реально хочу спать или отдохнуть, а рядом есть шум. Вот эти вещи меня выводят из себя. А так я уравновешенный и спокойный. Вроде бы.
— Это воспитание или
— Я не знаю. Наверное, да — это воспитание.
— Каковы ваши главные жизненные принципы?
— Быть добрым и честным.
— Сколько времени отводите себе на ринге?
— Еще на один бой терпение и сила у меня есть. А дальше время покажет. (Улыбается.).
— Что, если не бокс?
— Время покажет. Честно, не думал об этом. Пока только бокс.