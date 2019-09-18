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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Де Ла Хойя сделал заявление о трилогии с GGG и провел сравнение между боями «Канело» с Ковалевым и Головкиным

Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy) по-прежнему утверждает, что в 2020 году состоится третий бой между его звездным подопечным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

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Правда, при этом глава Golden Boy все же считает, что следующий бой «Канело» еще круче — 2 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) мексиканский боксер попытается отобрать титул WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34−3−1, 29 КО).

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Головкин и Альварес встречались дважды, также в Лас-Вегасе, но на другой арене, T-Mobile. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.

«Состоится ли в 2020 году третий бой между Альваресом и Головкиным? Однозначно, да! Я не скажу, когда именно. Возможно, это будет в мае или сентябре. Но бою точно быть, — заявил Де Ла Хойя. — Но давайте не забывать о поединке Альвареса с Ковалевым. Это тоже большой бой. Я считаю, что бой Альварес — Ковалев даже больше, чем трилогия “Канело” — Головкин. Это самый настоящий мегабой. У Ковалева есть реальный шанс не просто побить, но и нокаутировать Альвареса. И болельщики об этом знают…».

Тем временем Головкину предстоит 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону будут стоять два вакантных титула — IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее уже владел казахстанец.

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