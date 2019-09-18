Де Ла Хойя сделал заявление о трилогии с GGG и провел сравнение между боями «Канело» с Ковалевым и Головкиным

Головкин и Альварес встречались дважды, также в Лас-Вегасе, но на другой арене, T-Mobile. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.

«Состоится ли в 2020 году третий бой между Альваресом и Головкиным? Однозначно, да! Я не скажу, когда именно. Возможно, это будет в мае или сентябре. Но бою точно быть, — заявил Де Ла Хойя. — Но давайте не забывать о поединке Альвареса с Ковалевым. Это тоже большой бой. Я считаю, что бой Альварес — Ковалев даже больше, чем трилогия “Канело” — Головкин. Это самый настоящий мегабой. У Ковалева есть реальный шанс не просто побить, но и нокаутировать Альвареса. И болельщики об этом знают…».