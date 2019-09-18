Де Ла Хойя сделал заявление о трилогии с GGG и провел сравнение между боями «Канело» с Ковалевым и Головкиным
Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy)
Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy)
Правда, при этом глава Golden Boy все же считает, что следующий бой «Канело» еще круче — 2 ноября на арене MGM Grand в
Головкин и Альварес встречались дважды, также в
«Состоится ли в 2020 году третий бой между Альваресом и Головкиным? Однозначно, да! Я не скажу, когда именно. Возможно, это будет в мае или сентябре. Но бою точно быть, — заявил Де Ла Хойя. — Но давайте не забывать о поединке Альвареса с Ковалевым. Это тоже большой бой. Я считаю, что бой Альварес — Ковалев даже больше, чем трилогия “Канело” — Головкин. Это самый настоящий мегабой. У Ковалева есть реальный шанс не просто побить, но и нокаутировать Альвареса. И болельщики об этом знают…».
Тем временем Головкину предстоит 5 октября на арене Madison Square Garden в