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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя допустил поражение «Канело» нокаутом перед третьим боем с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 КО) может не просто побить, но и нокаутировать Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в их бою 2 ноября в Лас-Вегасе. Об этом в беседе LA Times заявил промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions.

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Источник: Reuters

По его словам, предстоящий поединок Альвареса с Ковалевым по своей значимости превосходит трилогию мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). В то же время промоутер пообещал, что их третий бой точно состоится в 2020 году — в мае или сентябре.

При этом ранее команда «Канело» избегала так определенно высказываться о трилогии с Головкиным, и хотя проведение этого боя ожидалось уже в этом году после того, как оба боксера стали сотрудничать с DAZN, он не состоялся.

Головкин и Альварес встречались дважды также в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов. В активе мексиканца также имеет один в графе «поражения», которое ему в 2013 году нанес Флойд Мейвезер-младший.

Сейчас «Канело» готовится покорить четвертый дивизион в карьере, а Головкин 5 октября в Нью-Йорке имеет возможность вернуть себе звание чемпиона мира в бою против Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону будет стоять два вакантных титула — IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее казахстанец уже владел.

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