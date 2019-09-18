Оскар Де Ла Хойя допустил поражение «Канело» нокаутом перед третьим боем с Головкиным

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По его словам, предстоящий поединок Альвареса с Ковалевым по своей значимости превосходит трилогию мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). В то же время промоутер пообещал, что их третий бой точно состоится в 2020 году — в мае или сентябре.

При этом ранее команда «Канело» избегала так определенно высказываться о трилогии с Головкиным, и хотя проведение этого боя ожидалось уже в этом году после того, как оба боксера стали сотрудничать с DAZN, он не состоялся.

Головкин и Альварес встречались дважды также в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов. В активе мексиканца также имеет один в графе «поражения», которое ему в 2013 году нанес Флойд Мейвезер-младший.