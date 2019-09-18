Чемпион Азии из Казахстана вышел в полуфинал ЧМ-2019 по боксу
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу, который проходит в Екатеринбурге (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу, который проходит в Екатеринбурге (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В поединке ¼-й финала в весовой категории до 75 килограммов Кулахмет единогласным решением судей победил представителя Армении Армана Дарчиняна.
Выход в ½-ю гарантирует ему медаль — в случае поражения на этой стадии боксер заработает «бронзу», а в случае победы поборется за «золото».
Отметим, что в этом году Кулахмет стал чемпионом Азии. На этот турнир, как и на ЧМ-2019, он поехал
Напомним, ранее первым полуфиналистом в сборной Казахстана стал Сакен Бибосынов в весовой категории до 52 килограммов.
Также сегодня свои четвертьфинальные бои на турнире проведут и остальные казахстанцы: Василий Левит, Абылайхан Жусупов, Бекзат Нурдаулетов, Камшыбек Кункабаев и Кайрат Ералиев.
Полуфинальные бои на турнире состоятся 20-го сентября. До четвертьфинала сборная Казахстана дошла с одной потерей — на стадии 1/8 финала проиграл Закир Сафиуллин (до 63 килограммов).