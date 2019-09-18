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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Азии из Казахстана вышел в полуфинал ЧМ-2019 по боксу

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу, который проходит в Екатеринбурге (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В поединке ¼-й финала в весовой категории до 75 килограммов Кулахмет единогласным решением судей победил представителя Армении Армана Дарчиняна.

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Выход в ½-ю гарантирует ему медаль — в случае поражения на этой стадии боксер заработает «бронзу», а в случае победы поборется за «золото».

Отметим, что в этом году Кулахмет стал чемпионом Азии. На этот турнир, как и на ЧМ-2019, он поехал из-за травмы финалиста ЧМ-2017 Абильхана Аманкула.

Напомним, ранее первым полуфиналистом в сборной Казахстана стал Сакен Бибосынов в весовой категории до 52 килограммов.

Также сегодня свои четвертьфинальные бои на турнире проведут и остальные казахстанцы: Василий Левит, Абылайхан Жусупов, Бекзат Нурдаулетов, Камшыбек Кункабаев и Кайрат Ералиев.

Полуфинальные бои на турнире состоятся 20-го сентября. До четвертьфинала сборная Казахстана дошла с одной потерей — на стадии 1/8 финала проиграл Закир Сафиуллин (до 63 килограммов).

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