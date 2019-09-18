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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу и гарантировал себе медаль

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 18 сентября, на турнире в Екатеринбурге проходят четвертьфиналы. Левит, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, раздельным решением судей победил Хуссейна Яшаиша из Иордании.

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Он стал третьим представителем сборной Казахстана, дошедшим до этой стадии турнира.

Ранее в четвертьфиналах также победили Сакен Бибосынов и Турсынбай Кулахмет. Участие в ½-й гарантирует казахстанцам медали — в случае поражения на этой стадии боксер зарабатывает «бронзу», а в случае победы продолжает борьбу за «золото».

Также сегодня свои четвертьфинальные бои на турнире проведут Абылайхан Жусупов, Бекзат Нурдаулетов, Камшыбек Кункабаев и Кайрат Ералиев.

Полуфинальные бои на турнире состоятся 20 сентября. До четвертьфинала сборная Казахстана дошла с одной потерей — на стадии 1/8 финала проиграл Закир Сафиуллин (до 63 килограммов).

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