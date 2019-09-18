Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу и гарантировал себе медаль
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в полуфинал чемпионата мира-2019 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 18 сентября, на турнире в Екатеринбурге проходят четвертьфиналы. Левит, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, раздельным решением судей победил Хуссейна Яшаиша из Иордании.
Он стал третьим представителем сборной Казахстана, дошедшим до этой стадии турнира.
Ранее в четвертьфиналах также победили Сакен Бибосынов и Турсынбай Кулахмет. Участие в ½-й гарантирует казахстанцам медали — в случае поражения на этой стадии боксер зарабатывает «бронзу», а в случае победы продолжает борьбу за «золото».
Также сегодня свои четвертьфинальные бои на турнире проведут Абылайхан Жусупов, Бекзат Нурдаулетов, Камшыбек Кункабаев и Кайрат Ералиев.
Полуфинальные бои на турнире состоятся 20 сентября. До четвертьфинала сборная Казахстана дошла с одной потерей — на стадии 1/8 финала проиграл Закир Сафиуллин (до 63 килограммов).