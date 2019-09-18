Крымчанин Бакши вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

Молодому спортсмену удалось одержать победу над кубинцем, который в 2015 году стал чемпионом мира, а через год выиграл Олимпийские игры. Успешный бой гарантировал крымчанину как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.

«Регалии кубинца говорят сами за себя. Но он меня ничем не удивил. Когда готовились, изучили почти все его бои. Знали, что он будет делать. У каждого из нас есть “черный ящик”, который мы стараемся никому не показывать. Сегодня я достал оттуда чуть больше. Впереди два боя, надеюсь, что в них я покажу еще лучшее выступление», — рассказал о поединке Бакши.