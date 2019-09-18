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16:36 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанин Бакши вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Российский боксер Глеб Бакши победил противника из Кубы Арлена Лопеса и вышел в полуфинал чемпионата мира в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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Молодому спортсмену удалось одержать победу над кубинцем, который в 2015 году стал чемпионом мира, а через год выиграл Олимпийские игры. Успешный бой гарантировал крымчанину как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.

«Регалии кубинца говорят сами за себя. Но он меня ничем не удивил. Когда готовились, изучили почти все его бои. Знали, что он будет делать. У каждого из нас есть “черный ящик”, который мы стараемся никому не показывать. Сегодня я достал оттуда чуть больше. Впереди два боя, надеюсь, что в них я покажу еще лучшее выступление», — рассказал о поединке Бакши.

Также спортсмен признался, что во время боя допустил ошибки, однако в целом доволен боем.

Чтобы стать чемпионом, Бакши предстоит победить еще двух боксеров. В полуфинале он встретится с бразильцем Эбертом Да Консейсао Соузой. Финал соревнований назначен на 21 сентября.

Ранее Бакши заявил, что намерен завоевать первую золотую медаль на чемпионате мира и привезти награду в родной регион.

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